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El presidente del TSXG visita Vigo para valorar las necesidades judiciales

Ignacio Picatoste se reunirá con Manuel Ángel Pereira, nuevo presidente del Tribunal de Instancia de Vigo

Ignacio Picatoste, en su toma de posesión como presidente del TSXG.

Ignacio Picatoste, en su toma de posesión como presidente del TSXG. / E. P.

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R. V.

Vigo

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste Sueiras, visitará este próximo lunes Vigo para mantener un encuentro en la Ciudad de la Justicia con el presidente del Tribunal de Instancia de Vigo, el magistrado Manuel Ángel Pereira Costas, que fue elegido por sus compañeros/as el pasado 11 de junio en sustitución de Germán Serrano, que cesó en el cargo debido a su ascenso a la Sala de lo Social del Alto Tribunal gallego.

La reunión tiene como objetivo conocer las principales necesidades judiciales de Vigo. A la espera del contenido de esa entrevista, una de las grandes novedades para la ciudad está en el recientemente aprobado Real Decreto que contempla cuatro nuevos magistrados: una plaza para la Sección Sexta que entrará en vigor el 31 de diciembre de este año y tres más para las secciones Civil, Mercantil y de Instrucción del Tribunal de Instancia, si bien por estas habrá que esperar hasta junio de 2027.

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Junto a cuestiones sobre el nuevo edificio judicial, como la mala acústica de la macrosala de vistas, una demanda eterna que sigue pendiente y que en su día tuvo el apoyo del TSXG son las guardias de 24 horas, si bien la lucha por este servicio que sustituiría a las actuales guardias semanales no se podrá activar hasta que esté el octavo juez instructor.

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