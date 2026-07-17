Seguridad
Policías españoles y portugueses patrullan juntos en Vigo y Redondela
El objetivo es incrementar la atención a los ciudadanos extranjeros y garantizar una mayor seguridad a los turistas
Agentes de la Policía Nacional y de la Policia de Segurança Publica de la Comisaría de Policía del distrito de Viana de Castelo patrullan juntos en Vigo y Redondela con el objetivo de incrementar la atención a los ciudadanos extranjeros y garantizar una mayor seguridad a los turistas. La acción se desarrolla del 15 al 29 de julio en el marco del proyecto Comisarías Europeas.
Este es un proceso de colaboración internacional en el que, como en ocasiones anteriores, efectivos comunitarios son destinados a zonas de gran afluencia turística durante diferentes intervalos de tiempo. Dentro del mismo proyecto, agentes españoles también son destinados a localidades en el extranjero. Así, en Semana Santa dos agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela patrullaron conjuntamente con la policía portuguesa durante 15 días en Oporto.
La misión fundamental es formar patrullas mixtas para atender en su propio idioma al turista desplazado a zonas de especial interés turístico o con ocasión de eventos socioculturales de relevancia.
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