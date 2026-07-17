El Concello de Vigo compra dos parcelas en Bembrive, una de ellas para la nueva escuela de música

Paso adelante y fundamental para mejorar los servicios de la parroquia de Bembrive, en Vigo. El Consello de la Gerencia de Urbanismo abordará el martes la aprobación inicial del proyecto de expropiación de dos parcelas situadas en los alrededores de la sede la Sociedad Cultural Recreativa y Deportiva Helios, con el objetivo de construir en ellas una nueva escuela de música y otros equipamientos.

Los detalles los desveló este viernes el alcalde vigués, Abel Caballero, explicando que las parcelas que se adquirirán, de 1.527 y 1.622 metros cuadrados respectivamente, supondrán un desembolso municipal de casi 405.500 euros. En la primera se situará la futura escuela musical, una dotación clave para la parroquia, ya que en las actuales instalaciones se forman más de 200 alumnos cada año, tanto niños como adultos. Mientras, para la segunda parcela se reservarán otras dotaciones públicas para los vecinos.

Una vez aprobado inicialmente el proyecto de expropiación, se deberá someter a exposición pública durante el plazo de un mes y, en el momento en que se apruebe definitivamente, el Concello tendrá vía libre para iniciar los proyectos para la escuela. «Estamos ya empezando la construcción», destacó Caballero.

No es el único asunto que el gobierno municipal aborda en el apartado cultural, ya que este viernes también aprobó en su reunión semanal una subvención de 233.200 euros para la Federación de Bandas de Música Populares de Vigo, con el objetivo de colaborar económicamente en la celebración de tres programas con 115 conciertos.

También en clave de ayudas, se desbloquearon las aportaciones en materia social para las asociaciones Alborada (45.000 euros), Érguete (37.500 euros) y Amaina (23.300 euros), cantidades que se repetirán tanto este año como los siguientes hasta 2030. «Hacen un trabajo excepcional, tienen experiencia acreditada y queremos que sigan con sus programas, seguimos aplicando política social», explicó el alcalde vigués.

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Por último, la junta de gobierno local también aprobó el proyecto para la renovación cubierta del local de la asociación de vecinos de Candeán, con un presupuesto de 82.000 euros. El objetivo de la actuación es, tras el duro invierno, poner fin a las filtraciones de agua que sufren las instalaciones, por lo que se reparará toda la cubierta sustituyendo su actual configuración de cerámica y fibrocemento por materiales modernos que conseguirán una total impermeabilización.