Competencia máxima para hacerse con el nuevo contrato del autobús urbano de Vigo: Vitrasa parte con una ligera ventaja

El concurso para renovar la concesión del transporte urbano de Vigo entra en su fase definitiva cuatro meses y medio después de conocer las seis ofertas presentadas. El Concello hizo público este viernes el informe con las valoraciones técnicas de las propuestas, que desvela que la actual concesionaria, Vitrasa, parte con una ligerísima ventaja para hacerse con el nuevo contrato tras ser la oferta con una puntuación más elevada al obtener 40,8 puntos de un máximo de 45.

La igualdad, eso sí, es máxima especialmente con la del grupo Arriva, que conformó una UTE a través de una de sus sociedades, Empresa de Blas, con la ourensana Xerpa Mobility, que se quedó a apenas 1,6 puntos de la primera clasificada. Cierra el podio, aunque ya a casi siete puntos, el planteamiento elaborado por el grupo Vectalia (34m1). Con menos opciones quedan Transportes Rober (31,4), la UTE Barraqueiro-Autos González (30,45) y Marfina Bus (28,1).

La resolución queda a expensas del contenido que hayan establecido las licitadoras en sus ofertas económicas, cuyo peso puede decantar la balanza al suponer un 55% de la puntuación total. La mesa de contratación ha tomado nota ya de las ofertas, pendientes ahora de que los técnicos municipales emitan el correspondiente informe para desvelar las puntuaciones definitivas.

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Las líneas maestras del nuevo contrato, que tiene un presupuesto de 460 millones de euros para los nueve años de concesión previstos, ha suscitado un enorme interés y es clave para la prestación de un servicio básico en la ciudad.