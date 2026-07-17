Cancelado el festival de este sábado en el Museo do Mar en Vigo por «deficiencias» en la documentación entregada

El Concello de Vigo ha paralizado este viernes el nuevo festival de música, deporte y cultura que se iba a celebrar este sábado en el Museo do Mar, la Xornada Cultural Mar de Galicia. El organismo local alega que la documentación entregada por la organizadora del evento, la Asociación Sociocultural e Deportiva Over, presenta «deficiencias» o «resulta incompleta». La cita contaba con el apoyo de la Xunta de Galicia y la Deputación de Pontevedra.

El Área de Seguridad del consistorio vigués enumera en su expediente, al que ha tenido acceso FARO, hasta siete requisitos que no se ajustan a lo «establecido en la norma vigente». Indica, por un lado, como incompletos el cálculo de aforo, la declaración jurada del promotor, el proyecto técnico o la memoria técnica firmada por un técnico titulado competente -por ejemplo, el estudio acústico-, el plan de emergencia rubricado por un especialista y la documentación técnica de los montajes previstos. Por otro lado, reseña que no ha sido aportado ni el certificado de la instalación eléctrica ni el proyecto del generador.

Imagen de la presentación del evento, a finales de junio. / Cedida

Por estos motivos, agentes de la Policía Local procedieron a precintar en la tarde de este viernes el espacio en Alcabre con la finalidad de evitar que se monte este fin de semana cualquier estructura.

La Asociación Sociocultural e Deportiva Over remitió los documentos al Concello de Vigo el pasado 30 de mayo y la entidad local respondió, en primera instancia, el 13 de julio. Tras requerir esta nuevos aportes, contestó este día 17, un mes y medio después y a unas horas del evento, ya sin tiempo para subsanar cualquier tipo de irregularidad.

Un evento para aprovechar «el talento local»

La Xornada Cultura Mar de Galicia fue presentada el pasado 23 de junio como un festival para todas las edades con el fin de aprovechar, después de «15 años, el talento local». Además, se erigió como un reclamo para los defensores de la moda 'vintage' y la conciencia ambiental «cun enfoque que valora o feito na cidade de Vigo polos seus artistas», según anunció en Alcabre el director de Over, Roi Torres.

La programación, gratuita a excepción de una cita, contaba con creadores gallegos emergentes y el grupo nacional Cecilio G como cabeza de cartel, además de diversas actividades deportivas y culturales.