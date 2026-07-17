El BNG pide multiplicar por diez la inversión en el Consorcio del Casco Vello

El BNG de Vigo reclama una revisión «profunda y ambiciosa» del Plan de Acción 2026-2029 del Consorcio del Casco Vello. La formación nacionalista considera insuficiente la propuesta actual y pide multiplicar por diez la inversión prevista, pasando de 7,1 millones de euros a 70 millones, con el objetivo de reforzar el papel del organismo como herramienta pública para garantizar el acceso a la vivienda.

El portavoz municipal del Bloque, Xabier Pérez Igrexas, advirtió de que Vigo «no puede seguir tolerando la parálisis ni la inacción frente a la mayor crisis habitacional que sufre». A su juicio, el Consorcio debe recuperar un papel más activo en la rehabilitación del centro histórico y en la creación de vivienda asequible, especialmente en régimen de alquiler social.

La formación nacionalista vincula su propuesta al avance de la gentrificación en el Casco Vello y a las dificultades crecientes para acceder a una vivienda en la ciudad. Por ello, sostiene que el nuevo plan no puede limitarse a actuaciones puntuales, sino que debe suponer un cambio de escala en la intervención pública.

«No nos valen los parches ni las políticas de escaparate. El Consorcio necesita un nuevo rumbo y muchos más recursos para responder a la emergencia habitacional que vive Vigo», defendió Igrexas.

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El BNG pide así que el plan 2026-2029 se reoriente hacia una política de vivienda más ambiciosa, con mayor presupuesto y prioridad para el alquiler social, de forma que el Consorcio del Casco Vello deje de actuar solo como instrumento de rehabilitación urbana y se convierta también en una palanca para frenar la expulsión residencial del centro histórico.