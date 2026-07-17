El aeropuerto de Vigo inicia la temporada alta más escasa de este siglo: Mallorca y Santander elevan a 6 los destinos directos este verano

Será por el cambio climático, la desestacionalización del turismo, la inacción de las administraciones o la competencia de otras terminales, pero el verano ya no es lo que era en Peinador. El aeropuerto de Vigo comienza este sábado su «temporada alta» particular al añadir los tradicionales destinos estivales. Sin embargo, será de la forma más escasa, tibia y reducida en este siglo; exceptuando el de 2020 por los efectos del coronavirus. Las conexiones con Palma de Mallorca y Santander supondrán las únicas novedades durante este verano en una parrilla que, pese a todo, sigue registrando unas estadísticas extraordinarias.

Air Nostrum retomará durante el próximo mes y medio ambas rutas con 8.800 plazas en total, cifra muy lejana a la registrada en veranos anteriores. Respecto al ejercicio anterior se han perdido tres rutas (Londres, Valencia y Lanzarote) y la sangría se agrava si miramos cuatro años atrás, cuando se alcanzaron los 14 destinos nacionales. Finalizado el contrato con la compañía valenciana, ninguno de ellos logró estabilizarse e incluso se fue reduciendo su presencia con el adiós de varios clásicos como Ibiza, Menorca o Bilbao.

La oferta es incluso inferior a dos de los años más difíciles de la historia reciente de Peinador. En 2021, todavía con fuertes restricciones por la pandemia, había vuelos directos a ocho ciudades. Y en 2013, cuando tocó fondo con 678.720 pasajeros en todo un año, había siete destinos, incluyendo internacionales como París-Charles de Gaulle.

Días de operación

La situación es aún más preocupante si se tiene en cuenta que estas conexiones llegan «de rebote» a Vigo. La de Santander supondrá el estreno del nuevo contrato del Gobierno de Cantabria que, durante los años anteriores, nunca superó el 55% de ocupación. El acuerdo por 360.000 euros incluye Almería y Jerez como destinos estivales. En el caso vigués serán trece vuelos por sentido, volando los martes y sábados hasta el 29 de agosto. Air Nostrum ha «regalado» una segunda conexión para posicionar el avión desde Peinador, a donde llegará desde Palma de Mallorca a primera hora de la mañana. El vuelo de regreso se realizará ya por la tarde, con llegada desde la capital cántabra a las 21.10 horas y salida 55 minutos después hacia Baleares.

Además de los citados martes y sábados, la aerolínea ha añadido frecuencias los lunes, miércoles y jueves para alcanzar los 31 vuelos por sentido. La cifra contrasta con las nueve semanales que había el verano pasado, cuando llegó a operarse de forma regular durante todo el año. Sin embargo, en agosto se anunció su recorte para reducirla a algunas fechas alrededor de Navidad —con Ryanair todavía volando a Stansted— y vuelos sueltos para el Imserso durante el invierno. En 2026 la ruta entre Peinador y Sont Sant Joan alcanzó los 18.819 pasajeros, la cifra más alta en dos décadas.

De esta manera el 30 de agosto el aeropuerto vigués despedirá por completo el verano, volviendo a los cuatro destinos que opera de forma habitual: Madrid (el único con competencia entre Iberia y Air Europa), Barcelona, Gran Canaria y Tenerife-Norte. El amplio puente aéreo de Binter con el archipiélago canario ha expulsado a Air Nostrum como rival. La única novedad que podría llegar en invierno sería la recuperación de Londres con Wizz Air, una vez ha solicitado los permisos para volar desde Luton. Sin embargo, Concello, Xunta y Diputación no han logrado un acuerdo sobre cómo debería apoyarse dicha ruta con ayudas.