Abel Caballero asegura que la Diputación de Pontevedra «no quiere pagar lo que nos deben» para la Finca Matías

La petición trasladada este jueves desde la Diputación de Pontevedra al Concello de Vigo para que justifique la prórroga del convenio entre ambas administraciones para cofinanciar el nuevo parque infantil de la Finca Matías ha servido al alcalde vigués, Abel Caballero, para arremeter contra el gobierno provincial, al entender que esa comunicación es un motivo para eludir el compromiso adquirido para desembolsar más de 2,5 millones en el equipamiento.

«Vemos que, de nuevo, la Diputación está no queriendo pagar y empiezan con disculpas, siempre creando problemas», expuso este viernes Caballero, rechazando que sea necesario celebrar una reunión para prorrogar el convenio y limitándose a exigir a la Diputación no solo el pago por esta obra, sino también la actualización de la financiación a la ciudad olívica. «Tienen que pagar lo que nos deben, le aportamos desde Vigo 85 millones, un tercio de su presupuesto y racanean incluso lo que está en el convenio, que no debería ser de 5 millones, sino de 15 o 20. Nos esquilman», finalizó el regidor.

Réplica

Un día antes, la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, reiteraba la disposición de la institución provincial a blindar la inversión y, en caso de que no se pudiese en esta actuación, aseguró que los 2,5 millones para Vigo no se perderían y, tras conocer las manifestaciones de Caballero, le pidió «respeto» a los funcionarios de la Diputación «porque son ellos quienes indican que hay que motivar la prórroga y que hace falta un informe de la comisión de seguimiento».

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Sobre las reclamaciones del alcalde, Sánchez ironiza: «¿Para qué pide más dinero si no gasta el que ya tiene a su disposición? Ahora mismo tiene usted 7,5 millones de euros tiene bloqueados. 2,5 millones de Finca Matías y 5 millones del presupuesto de 2026 que le tenemos reservados», añade.