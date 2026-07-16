La Xunta remite a Vigo al modelo de Nigrán para recuperar los conciertos en los chiringuitos

La Xunta de Galicia señala a Nigrán como el camino a seguir para que Vigo pueda recuperar las actuaciones musicales en los chiringuitos de playa. En un nuevo comunicado, la Administración autonómica sostiene que el Concello tiene dos vías para desbloquear el conflicto: modificar el pliego de la concesión o presentar ante la Xunta una modificación del plan de explotación de los servicios de temporada.

El cruce de interpretaciones entre administraciones mantiene paralizados los conciertos en los arenales vigueses. Mientras Praza do Rei defiende que las actuaciones necesitan una autorización sectorial previa en materia de Costas, la Consellería de Medio Ambiente replica que la competencia sobre los usos permitidos en los chiringuitos corresponde al Concello, al haber asumido voluntariamente la gestión de esos servicios.

Los concellos costeros, como Vigo o Nigrán, pueden presentar un plan de explotación para gestionar los servicios de temporada en zonas de Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT). Tanto uno como otro municipio decidieron asumir esa competencia para ordenar la concesión de estos espacios. En caso de renunciar a esa gestión, serían los propios interesados en explotar los chiringuitos quienes tendrían que solicitar directamente la autorización ante la Xunta.

Ese es el punto en el que se apoya la Administración autonómica para rechazar la tesis municipal. Al haber asumido el Concello de Vigo la gestión de los servicios de temporada en el DPMT, la Xunta sostiene que no le corresponde otorgar o denegar la autorización para la actividad ordinaria de los chiringuitos. Para San Caetano, el responsable de la concesión es el Concello y, por tanto, también quien determina los usos que pueden desarrollarse en esos espacios.

El ejemplo es Nigrán

La Xunta recuerda que en Nigrán las actuaciones musicales fueron incorporadas a la regulación municipal y asegura que en Vigo habrían sido autorizadas «sin ningún problema» si se hubiesen incluido en el plan de explotación. Por eso deja en manos de Praza do Rei dos posibles soluciones: «cambiar el pliego de normas inicial» o «presentar ante la Xunta una modificación del plan de gestión».

La Administración gallega recalca además que, en ningún caso, deben ser los concesionarios quienes se dirijan a la Xunta para pedir autorización, ya que es el Concello el que ha asumido la gestión del espacio. El mensaje autonómico llega después de que el gobierno local instase este miércoles a la Xunta a tramitar las autorizaciones sectoriales necesarias para recuperar las actuaciones musicales o, si no podía o no quería hacerlo, a ceder formalmente esa competencia.

«Si la Xunta no tiene capacidad para desarrollar esta función de autorizaciones sectoriales que reclamó al Gobierno central, que nos delegue, por escrito, dicha competencia», señaló Praza do Rei en un comunicado difundido este miércoles.

El Concello sostiene que los espectáculos musicales que se celebren dentro del dominio público marítimo-terrestre o en su zona de servidumbre necesitan una autorización sectorial previa en materia de Costas. Según su interpretación, ese permiso corresponde a la Administración autonómica y debe concederse antes de que el Ayuntamiento pueda tramitar su propia autorización.

El gobierno local insiste en que tiene voluntad de que las actuaciones vuelvan a celebrarse «con normalidad», pero siempre dentro de la legalidad. Por ese motivo, había indicado inicialmente a los concesionarios afectados que debían solicitar el visto bueno de la Xunta antes de acudir al Concello.

El origen del conflicto

La controversia comenzó después de que el gobierno municipal ordenase cancelar los conciertos programados para julio y agosto en los chiringuitos de Vigo. La medida provocó las protestas de los concesionarios y de los músicos afectados, que denuncian importantes pérdidas económicas tras haber cerrado ya buena parte de su programación para el verano.

Praza do Rei retó este miércoles a la Xunta a ejercer las competencias asumidas del Estado en materia de Costas o a cederlas por escrito al Concello. La Xunta replica ahora que no le corresponde mover ficha, sino que debe hacerlo el gobierno local, bien modificando el pliego, bien solicitando una modificación del plan de explotación.

Mientras continúa la discusión administrativa, los días pasan y los conciertos no regresan a los arenales de la ciudad.