Vitrasa refuerza el transporte para las Fiestas de Bouzas con lanzaderas desde Castrelos tras la final del Mundial

Con motivo de las Fiestas de Bouzas, coincidiendo con la celebración de la final del Mundial de fútbol, Vitrasa refuerza sus servicios de transporte para facilitar la movilidad de los ciudadanos.

Entre el viernes 17 y el martes 21 de julio, la compañía reforzará el servicio de la línea R1 Nocturna, como es habitual. Operará entre las 23:05 y las 05:10 horas con una frecuencia de paso de 30 minutos. La salida se realizará desde la parada provisional ubicada en la Praza do Rato, entre Tomás Paredes y la calle Rocío.

El recorrido es el siguiente: Rotonda del Rato – Tomás Paredes – Avenida de Castelao – Plaza de América (túnel) – Camelias – Venezuela – Gran Vía – Urzáiz – Travesía de Vigo – Buenos Aires – Sanjurjo Badía – García Barbón – Policarpo Sanz – Velázquez Moreno – Plaza de Compostela – García Olloqui – Cánovas del Castillo – Beiramar – Ricardo Portela – Torrecedeira – Plaza de Eugenio Fadrique – Tomás Alonso – Camilo Veiga – calle Rocío.

Tras la final del Mundial

Como novedad este año, y ante la gran afluencia de público prevista para la retransmisión de la final del Mundial en Castrelos, Vitrasa habilitará dos servicios especiales de lanzaderas al finalizar el partido.

Uno de ellos conectará Castrelos con las Fiestas de Bouzas, con el fin de facilitar el desplazamiento para asistir a las actividades y al tradicional espectáculo pirotécnico, previsto para la una de la madrugada. El segundo mantendrá el recorrido habitual del Servicio Especial Conciertos Castrelos, pensado para el regreso de quienes hayan seguido la final desde el auditorio, en la que España lucha contra Argentina por el título de Campeones del Mundo.

Los fuegos de Bouzas

A mayores, en la madrugada del domingo 19 de julio, una vez finalizados los fuegos artificiales, Vitrasa vuelve a reforzar la línea R1 en torno a la 1.45 horas.

Durante el horario diurno, los desplazamientos hasta Bouzas podrán realizarse utilizando las líneas habituales de la red que dan servicio a la zona: C3, 10, 13, 15B y 15C. Las noches del viernes y del sábado seguirán funcionando con normalidad las líneas N4 y C1.