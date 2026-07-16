Refuerzo
Vigo tendrá en septiembre la mayor plantilla de bomberos de su historia
Veinte bomberos y cuatro conductores bombero inician ahora una formación de 500 horas antes de incorporarse a un servicio que alcanzará los 189 efectivos
El Cuerpo de Bomberos de Vigo alcanzará este otoño la mayor plantilla de su historia. El alcalde, Abel Caballero, saludó este jueves a los 20 bomberos y 4 conductores bombero que inician ahora el periodo de formación previo a la toma de posesión de sus plazas en el servicio municipal.
Los nuevos efectivos deberán completar una formación de 500 horas antes de incorporarse definitivamente al cuerpo. Con su llegada, el servicio municipal alcanzará en septiembre los 189 profesionales, una cifra que, según destacó el regidor, supone el mayor cadro de persoal de bombeiros registrado hasta ahora en la ciudad.
Caballero subrayó la evolución de la plantilla en los últimos años y recordó que en 2021 Vigo contaba con 154 profesionales en el servicio de bomberos. La incorporación de estos 24 efectivos permitirá reforzar un cuerpo clave para la seguridad ciudadana y para la respuesta ante emergencias, incendios, accidentes y actuaciones de rescate.
Ante los nuevos integrantes del servicio, el alcalde puso en valor la trascendencia del trabajo que desarrollarán una vez finalizado el periodo formativo. Se trata, señaló, de una labor esencial para la protección de la ciudadanía y para garantizar la capacidad de intervención del Concello ante situaciones de riesgo.
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