Calendario laboral
Vigo repetirá sus festivos locales en 2027, aunque con ajustes para hacer puentes: estas son las fechas
Ya está definido el calendario laboral para el próximo año
Si a principios de julio, era la Xunta la que aprobaba el calendario laboral para 2027, este tiene ya todas las variables completadas una vez que el Concello de Vigo haya determinado cuáles serán las dos jornadas festivas que le corresponden a nivel local, sumándose a las 12 autonómicas y estatales. La propuesta que se someterá a aprobación en los próximos días en el consistorio vigués deja una apuesta de continuidad respecto a lo elegido para el presente año, aunque con ajustes para evitar la coincidencia en domingo.
Así, de nuevo la Fiesta de la Reconquista y la celebración de San Roque serán las que determinen los dos festivos locales en Vigo. En el caso de la celebración que conmemora la expulsión de la ciudad de las tropas napoleónicas en 1809, al ser domingo el 28 de marzo, el festivo se moverá al siguiente día hábil el día 29, por lo que se podrán alargar una vez más los festejos. En el caso de San Roque, por su parte, tras la decisión de que en el presente año sea festivo el lunes 17, se recuperará la festividad el propio día del santo, el 16, que cae a lunes.
Los otros 12 festivos, elegidos por la Xunta y el Estado, serán el 1 y 6 de enero, el 19, 25 y 26 de marzo, el 1 y el 17 de mayo, el 12 de octubre y el 1, 6, 8 y 25 de diciembre.
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