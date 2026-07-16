Vigo escala en el ranking de destinos turísticos de España con mayor demanda: ya está entre los 30 más visitados

Los datos, pese a necesitar un contexto, suelen hablar por sí solos y, en materia turística, es innegable el paso adelante que ha dado Vigo en la última década, convirtiéndose en uno de los destinos urbanos más demandados de España, consiguiendo estar cerca, por ejemplo, de triplicar el número de pernoctaciones que registró en 2015, cuando superó por poco las 600.000, según los datos de la encuesta de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística.

En aquel momento, todavía sin el fenómeno de la Navidad tal y como se empezó a vivir desde 2019, y con los movimientos de visitantes restringidos especialmente a los meses de julio y agosto, Vigo ocupaba el puesto 78 en el ranking de pernoctaciones entre los principales destinos urbanos del Estado.

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Todo eso ha dado un giro de 180 grados, motivado tanto por una mayor promoción y una agresiva estrategia impulsada por el Concello como por la proliferación de otro tipo de alojamientos como las viviendas turísticas. Así, según el ranking de 2025 sumando las noches contratadas en hoteles y pisos, la ciudad olívica se cuela entre los 30 municipios con más pernoctaciones, viendo posible superar a localidades como Santa Cruz de Tenerife, Salamanca o Toledo y cada vez más cerca de Santiago.