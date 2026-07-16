Vigo amarra la continuidad de la UNED hasta 2030

El Concello de Vigo dará este viernes un paso fundamental para amarrar la continuidad de la Universidad Española de Educación a Distancia (UNED) al menos hasta el año 2030. Está previsto que la junta de gobierno local apruebe la prórroga del convenio con la institución para garantizar su permanencia en la ciudad, en el Auditorio Mar de Vigo, donde se instaló hace una década.

El alcalde vigués, Abel Caballero, destacó el acuerdo que adoptará su gobierno, poniendo en valor tanto la cuantía establecida en el convenio, que asciende a 225.000 euros anuales hasta 2030, como por la cesión del espacio que realiza el Concello, cuyo coste de alquiler se elevaría a los 600.000 euros. «En total, le dedicamos unos 825.000 euros cada año y es una gran noticia, porque yo cuando llegué no había UNED y ahora tiene 13 grados para formar a unos 1.300 estudiantes», subrayó Caballero.

La prórroga de este convenio no será el único asunto que aborde la junta de gobierno este viernes, ya que también está previsto dar luz verde al apoyo económico del Concello a la Fundación Mayeusis, por importe de 60.000 euros, para el programa Conexións 2026, un ciclo de actuaciones de distintas disciplinas que llegará a diferentes puntos de la ciudad.

Asimismo, también se aprobará la adjudicación de las obras de sustitución del césped del campo de fútbol Monte da Mina, en Castrelos, con el objetivo de reemplazar el actual terreno de juego por uno de última generación. La inversión prevista es de 317.000 euros.

Noticias relacionadas

Por otro lado, también se encomendará a Aqualia, la concesionaria del agua, la redacción de los proyectos necesarios para mejorar las captaciones de agua en Beade y Bembrive, dotándolas de sistemas de filtración y mejorando los elementos de cierre, protección y vigilancia. Esto permitirá solucionar los problemas que causan las reiteradas roturas por la antigüedad de las tuberías y garantizar una óptima calidad del agua.