La última marea del «Gure Leire»: el narcobuque apresado en Vigo pone rumbo a Angola

El «Gure Leire» ya tiene comprador. El narcopesquero que llegó a Vigo bajo custodia tras ser interceptado en alta mar con casi dos toneladas de cocaína pone rumbo ahora a Angola, al menos en términos administrativos, después de que la Autoridad Portuaria haya adjudicado su subasta a Manuel Lino Dinheiro Francisco, con domicilio en Talatona, Luanda, por un importe de 75.000 euros. La resolución firmada por el presidente del Puerto, Carlos Botana, confirma la adjudicación por tratarse de la oferta más alta.

A la subasta del buque se presentaron tres ofertas. Además de la propuesta ganadora llegada desde Luanda, concurrieron Grupo Carreño 33, S.L., con domicilio en Portosín, en el municipio coruñés de Porto do Son, y Pesquera Guardesa, S.L., de A Guarda. La primera ofertó 14.177 euros y la segunda, 30.000 euros, ambas en la tercera licitación, mientras que el adjudicatario angoleño presentó una propuesta de 75.000 euros en la primera ronda, por encima del precio de salida fijado por el Puerto.

Con esta adjudicación, Vigo empieza a cerrar uno de los expedientes portuarios más cargados de simbolismo de los últimos años. El «Gure Leire» llevaba tiempo atracado en Bouzas, convertido en una anomalía flotante y en un recuerdo visible de una de las operaciones más sonadas contra el tráfico marítimo de cocaína con destino a Galicia. El procedimiento de subasta se activó después de que la Autoridad Portuaria declarase abandonada la embarcación, que permanecía sin conservación ni mantenimiento y con riesgo de hundimiento.

Fardos de cocaína descargados en el Puerto de Vigo en 2019. / ALBA VILLAR

El pesquero fue interceptado en 2019 a unas mil millas al oeste de Vigo con 83 fardos de cocaína a bordo, un cargamento de casi 2.000 kilos valorado entonces en más de 70 millones de euros. Sus siete tripulantes fueron detenidos y el barco terminó entrando en la ría bajo custodia. Años después, la Audiencia Nacional condenó a los implicados a penas que sumaban 47 años de cárcel, cerrando la vía penal de una historia que ahora afronta su desenlace patrimonial y portuario.

La salida del «Gure Leire» no es solo una operación administrativa. Supone retirar del puerto un barco incómodo, deteriorado y asociado a un episodio muy concreto de la lucha contra el narcotráfico en el Atlántico. La Autoridad Portuaria había fijado inicialmente un precio de salida de 62.000 euros, IVA excluido, y la oferta ganadora lo elevó hasta los 75.000 euros, por encima de las propuestas presentadas por las dos empresas gallegas.

La mesa de contratación, constituida el 30 de junio, admitió todas las proposiciones y propuso la adjudicación a Manuel Lino Dinheiro Francisco por haber presentado la cantidad más elevada. El acta recoge que las ofertas fueron abiertas en la sede de la Autoridad Portuaria y que el proceso se desarrolló conforme al anuncio publicado en el BOE el pasado 8 de junio.

Queda ahora el último tramo del expediente: formalizar la transmisión y despejar definitivamente de la rada viguesa un buque que durante años permaneció amarrado como vestigio de aquel golpe al narcotráfico. El «Gure Leire», que llegó a Vigo cargado de cocaína y escoltado por las fuerzas de seguridad, se marcha ahora por la vía de una subasta pública con destino a manos de un comprador de Luanda.