Trescientos pacientes del Chuvi reciben los primeros fármacos específicos para combatir las migrañas

Es frecuente, invisible e incapacitante. De hecho, es la primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años. Sobre todo, en mujeres —la sufren 2 de cada 11—. Afecta al rendimiento laboral, con una pérdida media de la productividad del 35,8%. Sin embargo, la migraña es, con frecuencia, «banalizada y malinterpretada», según advierte la Sociedad Española de Neurología. Desde hace seis años, están aprobados en España los primeros fármacos que la combaten de forma específica. Aplicando los criterios de financiación del Ministerio de Sanidad, en el Hospital Álvaro Cunqueiro tratan con ellos a unas 300 personas. Sin embargo, las organizaciones científicas de la especialidad apuntan que se podrían beneficiar más pacientes.

Ante la inminente aprobación de estos nuevos fármacos, en 2019, el Álvaro Cunqueiro creó una consulta monográfica de cefaleas con la neuróloga Dolores García Bargo, a la que se sumó luego el doctor Luís Manuel López. Atienden a alrededor de un millar de pacientes con cefaleas de mayor complejidad o en las que han fallado tratamientos. Muchas de ellas, migrañas.

Esta patología neurológica se caracteriza por ataques de dolor de cabeza intenso y pulsátil. Lo padece el 14% de la población y, de forma crónica, entre el 2 y el 3%. Pero «está infradiagnosticada e infratratada», advierte la doctora García Bargo, que destaca que «impacta a nivel laboral, social y emocional» y que la «falta de visibilidad y comprensión» genera «sensación de culpa en quien la padece».

¿Cómo se trata?

Les pautan medidas no farmacológicas —como hábitos saludables y terapias complementarias— y tratamiento para aliviar los síntomas en las crisis y para prevenirlas —cuando las padecen más de 4 días al mes—.

No se conocen exactamente las causas de la migraña, lo que ha contribuido a demorar la creación de fármacos. Hasta 2020, solo había medicamentos diseñados para otras patologías —como antihipertensivos, antidepresivos o, incluso, antiepilépticos—, que se vio luego que funcionaban con migrañas. Pero un porcentaje alto de los pacientes los abandona por sus efectos secundarios y su baja eficacia, además de que al ser orales hay baja adherencia.

También se descubrió que funciona la toxina botulínica, autorizada para migrañas en 2012 y que en el Cunqueiro se emplea con unos 320 pacientes. A la mayoría se les aplica cada 3 meses y tiene una eficacia del 70%, similar a la de los nuevos fármacos.

Las nuevas terapias se basan en el descubrimiento del papel fundamental que juega el péptido CGRP en este dolor. Desarrollaron anticuerpos monoclonales (biológicos) y gepantes (no biológicos) que lo neutralizan. «Se toleran muchísimo mejor y no tienen riesgos importantes», cuenta la neuróloga y añade que hay pacientes que le han confesado que «les han cambiado la vida». Hay dos orales para las crisis y seis subcutáneos o intravenosos para prevención.

Financiación

La ficha técnica los indica en pacientes que sufran migrañas más de 4 días al mes —y no tengan patología cardiovascular activa o reciente— y las sociedades científicas de neurología, incluida la española, abogan porque el tratamiento preventivo se inicie «preferentemente» con estos fármacos específicos. Sin embargo, solo están financiados en pacientes que presenten más de 8 días de migraña al mes y que hayan fracasado con tres tratamientos preventivos previos.

Aunque en España el 24,7% de la personas que sufren migraña cumple con los criterios para beneficiarse de estos tratamientos, solo el 9,5% lo está recibiendo, según un reciente estudio sobre su impacto.