La Sareb actúa, tras meses de reclamaciones de los vecinos, en uno de sus edificios en Vigo: «Esperemos que todo se solucione»

Los edificios situados en la confluencia de las calles Aragón y Bailén son uno de los símbolos de la crisis inmobiliaria que estalló en 2008, ya que su construcción se vio interrumpida varios años y no fue hasta 2022 cuando, ya en manos de la Sareb, se retomaron las obras y se pusieron a la venta los primeros pisos, aunque la experiencia de la mayoría de los propietarios se convirtió en un auténtico tormento. Como contó FARO en febrero, a los pocos días de instalarse en su nuevo domicilio, los vecinos de estos inmuebles empezaron a sufrir problemas de filtraciones de agua que, lejos de ir a menos tras una pequeña intervención, fueron a más.

Sin embargo, tras un sinfín de reclamaciones, quejas y llamadas a la Sareb, parece que algo ha cambiado. Estos días, está instalada en la rúa Bailén una grúa a través de la cual varios operarios están realizando obras de reparación de la fachada y del tejado del edificio, trabajos que se prolongarán unas semanas y que deberían solucionar los problemas de filtraciones que han traído de cabeza a los vecinos durante los últimos meses. «Esperemos que, por fin, queden solucionadas las causas», explica uno de los afectados.

Noticias relacionadas

La intervención en el inmueble se produce en un momento, además, en que una buena parte de los 67 pisos que la nueva empresa estatal de vivienda, Casa 47, acaba de adjudicar para «alquileres asequibles» en Vigo se encuentran en estos edificios entre Aragón y Bailén, con contratos de una duración mínima de 14 años y que se puede prolongar hasta los 75. Los pisos fueron transferidos por la Sareb a la sociedad para engordar el parque público de viviendas en la ciudad olívica.