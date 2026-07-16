Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Orden de alejamiento por impago pensión hijosEmpleo extranjerosFármacos migrañaJealsa Central OiaRetroceso gallegoOposiciones Secundaria
instagramlinkedin

Vivienda

La Sareb actúa, tras meses de reclamaciones de los vecinos, en uno de sus edificios en Vigo: «Esperemos que todo se solucione»

Alivio en los propietarios de las viviendas en los inmuebles entre Aragón y Bailén, donde se ubican también pisos de la convocatoria de «alquileres asequibles» de Casa 47

Operarios trabajando en la fachada del edificio en la confluencia entre Aragón y Bailén.

Operarios trabajando en la fachada del edificio en la confluencia entre Aragón y Bailén.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Los edificios situados en la confluencia de las calles Aragón y Bailén son uno de los símbolos de la crisis inmobiliaria que estalló en 2008, ya que su construcción se vio interrumpida varios años y no fue hasta 2022 cuando, ya en manos de la Sareb, se retomaron las obras y se pusieron a la venta los primeros pisos, aunque la experiencia de la mayoría de los propietarios se convirtió en un auténtico tormento. Como contó FARO en febrero, a los pocos días de instalarse en su nuevo domicilio, los vecinos de estos inmuebles empezaron a sufrir problemas de filtraciones de agua que, lejos de ir a menos tras una pequeña intervención, fueron a más.

Sin embargo, tras un sinfín de reclamaciones, quejas y llamadas a la Sareb, parece que algo ha cambiado. Estos días, está instalada en la rúa Bailén una grúa a través de la cual varios operarios están realizando obras de reparación de la fachada y del tejado del edificio, trabajos que se prolongarán unas semanas y que deberían solucionar los problemas de filtraciones que han traído de cabeza a los vecinos durante los últimos meses. «Esperemos que, por fin, queden solucionadas las causas», explica uno de los afectados.

Noticias relacionadas

La intervención en el inmueble se produce en un momento, además, en que una buena parte de los 67 pisos que la nueva empresa estatal de vivienda, Casa 47, acaba de adjudicar para «alquileres asequibles» en Vigo se encuentran en estos edificios entre Aragón y Bailén, con contratos de una duración mínima de 14 años y que se puede prolongar hasta los 75. Los pisos fueron transferidos por la Sareb a la sociedad para engordar el parque público de viviendas en la ciudad olívica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La madre de un vigués de 25 años que falleció por un tumor cerebral: «¿Qué habría pasado si lo hubiesen operado un año antes?»
  2. Valença estudia trasladar la estación del AVE Vigo-Oporto a las afueras de la villa fronteriza
  3. Condenan a un vecino de Vigo a abandonar la vivienda por las continuas molestias al resto de la comunidad
  4. Inversores compran tres edificios en el centro de Vigo para dedicarlos a pisos turísticos
  5. Bouzas activa el «plan B» para sus fiestas por la final de España y cambia el horario de una de las citas más esperadas en Vigo
  6. Vigo cortará al tráfico 16 calles en las próximas dos semanas por obras de asfaltado
  7. Una de las aerolíneas del golfo Pérsico aterriza en Vigo: Kuwait Airways ofrece billetes en Peinador desde 400 euros
  8. Conciertos de Castrelos: las entradas para el concierto de Chayanne en Vigo ya tienen fecha

La Sareb actúa, tras meses de reclamaciones de los vecinos, en uno de sus edificios en Vigo: «Esperemos que todo se solucione»

La Sareb actúa, tras meses de reclamaciones de los vecinos, en uno de sus edificios en Vigo: «Esperemos que todo se solucione»

Molotov: «Parecía que nuestras canciones molestaban a los medios y a la gente de la política»

La última marea del «Gure Leire»: el narcobuque apresado en Vigo pone rumbo a Angola

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Vigo activa el plan de tráfico por las fiestas de Bouzas: cortes y desvíos por las atracciones y los fuegos

El Concello de Vigo exige a la Xunta que autorice los conciertos en los chiringuitos o le ceda la competencia

El Concello de Vigo exige a la Xunta que autorice los conciertos en los chiringuitos o le ceda la competencia

Vigo escala en el ranking de destinos turísticos de España con mayor demanda: ya está entre los 30 más visitados

Vigo escala en el ranking de destinos turísticos de España con mayor demanda: ya está entre los 30 más visitados

Vigo y Cangas protagonizan la nueva serie de Atresmedia «Ágata y Lola» y Francis Lorenzo destaca: «Es maravilloso rodar en Vigo»

Vigo y Cangas protagonizan la nueva serie de Atresmedia «Ágata y Lola» y Francis Lorenzo destaca: «Es maravilloso rodar en Vigo»
Tracking Pixel Contents