Vivienda
La Sareb actúa, tras meses de reclamaciones de los vecinos, en uno de sus edificios en Vigo: «Esperemos que todo se solucione»
Alivio en los propietarios de las viviendas en los inmuebles entre Aragón y Bailén, donde se ubican también pisos de la convocatoria de «alquileres asequibles» de Casa 47
Los edificios situados en la confluencia de las calles Aragón y Bailén son uno de los símbolos de la crisis inmobiliaria que estalló en 2008, ya que su construcción se vio interrumpida varios años y no fue hasta 2022 cuando, ya en manos de la Sareb, se retomaron las obras y se pusieron a la venta los primeros pisos, aunque la experiencia de la mayoría de los propietarios se convirtió en un auténtico tormento. Como contó FARO en febrero, a los pocos días de instalarse en su nuevo domicilio, los vecinos de estos inmuebles empezaron a sufrir problemas de filtraciones de agua que, lejos de ir a menos tras una pequeña intervención, fueron a más.
Sin embargo, tras un sinfín de reclamaciones, quejas y llamadas a la Sareb, parece que algo ha cambiado. Estos días, está instalada en la rúa Bailén una grúa a través de la cual varios operarios están realizando obras de reparación de la fachada y del tejado del edificio, trabajos que se prolongarán unas semanas y que deberían solucionar los problemas de filtraciones que han traído de cabeza a los vecinos durante los últimos meses. «Esperemos que, por fin, queden solucionadas las causas», explica uno de los afectados.
La intervención en el inmueble se produce en un momento, además, en que una buena parte de los 67 pisos que la nueva empresa estatal de vivienda, Casa 47, acaba de adjudicar para «alquileres asequibles» en Vigo se encuentran en estos edificios entre Aragón y Bailén, con contratos de una duración mínima de 14 años y que se puede prolongar hasta los 75. Los pisos fueron transferidos por la Sareb a la sociedad para engordar el parque público de viviendas en la ciudad olívica.
Suscríbete para seguir leyendo
- La madre de un vigués de 25 años que falleció por un tumor cerebral: «¿Qué habría pasado si lo hubiesen operado un año antes?»
- Valença estudia trasladar la estación del AVE Vigo-Oporto a las afueras de la villa fronteriza
- Condenan a un vecino de Vigo a abandonar la vivienda por las continuas molestias al resto de la comunidad
- Inversores compran tres edificios en el centro de Vigo para dedicarlos a pisos turísticos
- Bouzas activa el «plan B» para sus fiestas por la final de España y cambia el horario de una de las citas más esperadas en Vigo
- Vigo cortará al tráfico 16 calles en las próximas dos semanas por obras de asfaltado
- Una de las aerolíneas del golfo Pérsico aterriza en Vigo: Kuwait Airways ofrece billetes en Peinador desde 400 euros
- Conciertos de Castrelos: las entradas para el concierto de Chayanne en Vigo ya tienen fecha