Vigo activa el plan de tráfico por las fiestas de Bouzas: cortes y desvíos por las atracciones y los fuegos

Las fiestas del Cristo de los Afligidos transformarán desde este viernes 17 de julio la circulación en Bouzas. La Concejalía de Tráfico de Vigo acaba de publicar un amplio dispositivo de tráfico que contempla cortes diarios en Eduardo Cabello, Pescadores y otros viales del barrio entre el 17 y el 21 de julio, además de restricciones especiales por la procesión y por el espectáculo piromusical del domingo. Este último se ha aplazado hasta las 01.00 horas para no coincidir con la final del Mundial entre España y Argentina.

El principal cierre afectará a la ronda litoral, en el tramo comprendido entre la rotonda de las Anclas —en la confluencia de Eduardo Cabello y Pescadores— y la rotonda de los Graniteiros, junto al acceso a la zona portuaria. La circulación quedará prohibida en ambos sentidos todos los días de las fiestas, desde las 18.00 hasta las 4.30 horas de la madrugada siguiente.

También permanecerán cerrados durante la celebración los tramos de Eduardo Cabello situados entre los números 15 y 23 y entre el 29 y el 49.

En ese mismo horario, de 18.00 a 4.30 horas, se cortará la calle Pescadores entre Beiramar y Tomás Alonso. Los vehículos que circulen desde Beiramar serán desviados por Alfredo Brañas para continuar posteriormente hacia Tomás Alonso.

El plan incluye además el cierre al tráfico y la prohibición de estacionar en Covadonga, entre Alfredo Brañas y Pescadores, así como en el tramo semipeatonal de Eduardo Cabello situado junto a la estatua del doctor Casas.

En el lado tierra de Eduardo Cabello, entre Pescadores y Pedro del Pazo, se habilitarán espacios reservados para personas con movilidad reducida y motocicletas, además de una parada provisional de taxis. Todas estas zonas estarán señalizadas.

Atracciones hasta las cuatro de la madrugada

Según el aviso de la Concejalía de Seguridad, las atracciones, tómbolas, puestos y demás negocios vinculados a las fiestas podrán funcionar desde las 18.00 hasta las 4.00 horas del día siguiente. Durante las noches del viernes al sábado, del sábado al domingo y del domingo al lunes, el cierre podrá retrasarse media hora, hasta las 4.30. El Concello advierte de que queda expresamente prohibida cualquier actividad fuera de estos horarios.

Programa de las fiestas de Bouzas 2026. / Oficial

Cortes por la procesión del Cristo

El domingo 19, alrededor de las 21.00 horas, se activarán restricciones adicionales con motivo de la procesión del Cristo. Quedarán cerradas las calles Martín Alonso Pinzón; la avenida de Beiramar, entre Pescadores y Martín Alonso Pinzón; Tomás Alonso, en ese mismo tramo, y la plaza de Suárez Llanos, entre los números 1A y 3.

La procesión coincidirá con el comienzo de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, prevista para las 21.00 horas. Para que vecinos y visitantes puedan seguir el partido antes del espectáculo pirotécnico, la organización instalará tres pantallas gigantes en Bouzas.

Foto de archivo del espectáculo piromusical de las fiestas de Bouzas. / JOSE LORES

La VG-20, cerrada por los fuegos

El dispositivo más importante del domingo afectará a la VG-20. Desde las 5.00 horas se cortará la autovía en ambos sentidos entre el puente de Bouzas y la rotonda de Navia. Durante esta primera fase se permitirá el acceso al Puerto y el paso de vehículos autorizados, que utilizarán el sentido creciente de la vía para circular en ambas direcciones.

A partir de las 22.00 horas, el cierre será total en ambos sentidos y sprolongará hastata la madrugada del lunes una vez que la organización termine de retirar el material pirotécnico.

Los tradicionales fuegos de Bouzas estaban programados inicialmente para las 23.00 horas, pero la clasificación de España para la final obligó a modificar el programa.

En el comunicado oficial, el Concello solicita la máxima colaboración ciudadana y recomienda evitar el vehículo privado para desplazarse hasta Bouzas, especialmente durante la tarde y la noche del domingo, cuando se espera la mayor afluencia de público.