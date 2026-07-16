Porta do Sol bailará durante cuatro días al ritmo del folclore internacional

Porta do Sol volverá a convertirse la próxima semana en escenario de la cultura tradicional. El XXXII Festival Folclórico Internacional reunirá, del martes 21 al viernes 24 de julio, a grupos procedentes de seis países, en una programación que acercará al centro de la ciudad músicas, danzas y expresiones populares de América y Europa.

El alcalde, Abel Caballero, presentó este jueves la nueva edición de la cita, acompañado por los concejales de Cultura y Educación, el presidente de la Asociación Cultural Interfolc y el director del festival. Durante el acto, el regidor destacó el apoyo municipal a un encuentro ya consolidado en el calendario cultural vigués y avanzó que el Concello de Vigo aporta 90.000 euros a la organización.

Las actuaciones se celebrarán en la Porta do Sol a partir de las 21.30 horas los días 21, 22 y 23 de julio. La programación combinará grupos llegados de México, Italia, Portugal, Serbia, Chile y Ciudad Real, además de la presencia gallega en la jornada de clausura.

El festival cerrará el viernes 24 con uno de sus momentos más vistosos: el desfile de grupos desde el MARCO hasta Porta do Sol. Ese día, las actuaciones comenzarán a las 21.00 horas y reunirán sobre el escenario a formaciones de México, Italia, Ciudad Real, Serbia y Galicia.

La cita vuelve así a reivindicar el folclore como espacio de encuentro entre culturas, con una programación abierta al público que llenará el centro de Vigo de música y tradición durante cuatro jornadas.

Programación

Martes 21, 21.30 horas

Actuarán Estampas de México y Città di Oristano, de Cerdeña, Italia.

Miércoles 22, 21.30 horas

Será el turno de Etnográfica Areosa, de Portugal, y Sumadija, de Serbia.

Jueves 23, 21.30 horas

La programación contará con Bafa, de Chile, y Señora da Sierra, de Ciudad Real.

Viernes 24

Habrá desfile desde el MARCO hasta la Porta do Sol. El festival de clausura comenzará a las 21.00 horas, con actuaciones de grupos de México, Italia, Ciudad Real, Serbia y Galicia.