Encuentro
Porta do Sol bailará durante cuatro días al ritmo del folclore internacional
El XXXII Festival Folclórico Internacional reunirá del 21 al 24 de julio a formaciones de México, Italia, Portugal, Serbia, Chile, Ciudad Real y Galicia
Porta do Sol volverá a convertirse la próxima semana en escenario de la cultura tradicional. El XXXII Festival Folclórico Internacional reunirá, del martes 21 al viernes 24 de julio, a grupos procedentes de seis países, en una programación que acercará al centro de la ciudad músicas, danzas y expresiones populares de América y Europa.
El alcalde, Abel Caballero, presentó este jueves la nueva edición de la cita, acompañado por los concejales de Cultura y Educación, el presidente de la Asociación Cultural Interfolc y el director del festival. Durante el acto, el regidor destacó el apoyo municipal a un encuentro ya consolidado en el calendario cultural vigués y avanzó que el Concello de Vigo aporta 90.000 euros a la organización.
Las actuaciones se celebrarán en la Porta do Sol a partir de las 21.30 horas los días 21, 22 y 23 de julio. La programación combinará grupos llegados de México, Italia, Portugal, Serbia, Chile y Ciudad Real, además de la presencia gallega en la jornada de clausura.
El festival cerrará el viernes 24 con uno de sus momentos más vistosos: el desfile de grupos desde el MARCO hasta Porta do Sol. Ese día, las actuaciones comenzarán a las 21.00 horas y reunirán sobre el escenario a formaciones de México, Italia, Ciudad Real, Serbia y Galicia.
La cita vuelve así a reivindicar el folclore como espacio de encuentro entre culturas, con una programación abierta al público que llenará el centro de Vigo de música y tradición durante cuatro jornadas.
Programación
Martes 21, 21.30 horas
Actuarán Estampas de México y Città di Oristano, de Cerdeña, Italia.
Miércoles 22, 21.30 horas
Será el turno de Etnográfica Areosa, de Portugal, y Sumadija, de Serbia.
Jueves 23, 21.30 horas
La programación contará con Bafa, de Chile, y Señora da Sierra, de Ciudad Real.
Viernes 24
Habrá desfile desde el MARCO hasta la Porta do Sol. El festival de clausura comenzará a las 21.00 horas, con actuaciones de grupos de México, Italia, Ciudad Real, Serbia y Galicia.
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