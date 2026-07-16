Los pisos turísticos, un recurso cada vez más utilizado en Vigo: cuatro de cada diez pernoctaciones son ya en estos alojamientos

El crecimiento de las alternativas a los hoteles para hospedar a los turistas registrado en la última década, motivado principalmente por la proliferación de viviendas de uso turístico (hay a día de hoy registradas más de 2.000 ante la Xunta y 1.119 anunciadas en plataformas), no ha ido acompañado de herramientas de medición del impacto de las mismas al mismo ritmo que la encuesta de ocupación hotelera. No ha sido hasta ahora cuando el Instituto Nacional de Estadística, a través de un trabajo experimental, ha puesto cifras a la ocupación de 2025 en inmuebles turísticos en los principales destinos urbanos de España y los datos reflejan que Vigo superó por primera vez las 600.000 pernoctaciones en un año, situando el registro en 604.637, casi 45.000 más que el año anterior.

Este incremento ha permitido a la ciudad olívica, pese a un ligero retroceso, mantenerse por segundo año consecutivo por encima del millón y medio de pernoctaciones turísticas, una frontera que superó en 2024, cuando añadió al millón de noches en hoteles y pensiones algo más de 560.000 en establecimientos extrahoteleros. Las oscilaciones en ambas modalidades de alojamiento han supuesto, además, que por primera vez desde que hay datos de ocupación en pisos (2018), las pernoctaciones en viviendas representen más del 40% del total.

Un análisis de la serie histórica permite comprobar como el peso de la ocupación en viviendas sobre el total de las pernoctaciones no ha hecho más que aumentar, al partir de un dato en 2018 de 117.000 noches contratadas, un 12,4%, que contrastaban con las 829.381 en los establecimientos hoteleros hasta ponerse en la balanza las 604.637 y las 901.851 del año pasado, lo que demuestra que cada vez están convergiendo ambos registros.

Temporada alta

Es en temporada alta cuando las viviendas de uso turístico alcanzan los mayores picos de demanda, como demuestran los datos mensuales que ofrece el INE de todo el ejercicio de 2025, cuando por primera vez se dio la circunstancia de que en los meses de julio y agosto, las pernoctaciones en viviendas superasen a las registradas por hoteles y pensiones, representando un 54 y un 50,3% del total, respectivamente.

Mientras, fue diciembre, coincidiendo con otra de las épocas de mayor afluencia en la ciudad como es la Navidad, cuando la ocupación en pisos turísticos estuvo por encima de la media anual, representando algo más del 42% del total de pernoctaciones al rozar las 69.000, más del 11% del acumulado del ejercicio.

Noticias relacionadas

En función de la nacionalidad, las viviendas de uso turístico suscitan, en términos relativos, mayor interés entre los visitantes que llegan desde el extranjero que desde otros puntos de España. Así, mientras que el 65% de las noches contratadas en hoteles durante 2025 estaban a nombre de viajeros españoles, el porcentaje desciende por debajo del 58% en el caso de los pisos turísticos, según el último balance del INE.