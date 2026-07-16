Lítore Quartet hibrida música y teatro para dar vida al mito celta de las selkies sobre el escenario

Música e interpretación se fusionan sobre el escenario en los cuatro jóvenes talentos que integran Lítore Quartet. Tras ganar el Premio Café Bauhaus 2026, con el que la European Union Youth Orchestra reconoce los proyectos innovadores, la formación de saxofones estrena una versión del cuento escénico Selkie, una pieza del compositor vigués Brais González inspirada en la mitología celta, en la que el trabajo actoral de los intérpretes gana presencia para dar vida a los protagonistas. Tras su reestreno en el Teatre del Raval de Gandía este jueves, el espectáculo se presentará en Ribadeo (19 de junio), Cambados (día 20) y el Centro Vecinal y Cultural de Valladares (día 21).

Cartel del reestreno de la obra en Valladares. / Cedido

«Estrenamos la primera versión en 2024 y ahora, gracias al premio, hemos renovado la parte más escenográfica y además estrenamos vestuario (Eva Mula y Pau Fernández) y diseños gráficos (Laia Pellicer). Nos hemos formado en el trabajo actoral con la directora de escena Laura Moise, que tiene su escuela Act and Play en Gandía. Es una obra híbrida entre música y teatro. Aunque solemos introducir elementos escenográficos en nuestros conciertos de música de cámara, esta obra supone un paso más allá. Y supone un reto importante porque a la interpretación musical, que son unos 45-50 minutos, tenemos que añadir los movimientos y el texto. Es un nuevo concepto», destaca el tomiñés Hugo Lomba (saxo tenor).

La formación la completan el baionés Jaime Estévez (saxo soprano), la valenciana Sira Pellicer (saxo alto) y el catalán Miquel Flores (saxo barítono). Hugo y Jaime estudiaron en el Conservatorio Profesional de Vigo y los cuatro coincidieron en el Superior de Baleares. Allí fueron alumnos del músico vigués Tomás Alonso, actualmente profesor en Valladares y organizador del exitoso festival VigoSaxForum en el que el cuarteto volvió a participar este año impartiendo masterclass y ofreciendo uno de los conciertos del programa.

Un momento del ensayo general en el Teatre del Raval, en Gandía. / Cedida

Los cuatro músicos dan vida a los protagonistas de este cuento inspirado en las selkies, unas criaturas mágicas de las costas de Escocia capaces de convertirse en humanas en cuanto se desprenden de su piel de foca. Aunque pueden tomar forma de hombres y mujeres, los relatos suelen estar protagonizados por estas últimas y los marineros que se enamoran de ellas tras descubrirlas bailando o nadando desnudas en la orilla.

Pero el cuento no siempre acaba bien, ellos suelen esconder sus pieles para que las selkies no puedan regresar al mar que siempre añoran y al que finalmente consiguen volver dejando atrás a sus familias humanas, aunque regresen una vez al año para visitarlas.

La pieza de Brais González, que también es el director técnico del espectáculo, narra la historia de Ailsa, una selkie obligada a vivir fuera del agua y a la que da vida Sira Pellicer; Duncan, un marinero que busca esposa y toma forma en el escenario a través de las notas y los movimientos de Miquel Flores; Lachlan, el compañero del grupo de focas de Ailsa al que interpreta Hugo Lomba; y su amigo Callum, un fulmor boreal, un ave de apariencia similar a las gaviotas, que vuela gracias al talento de Jaime Estévez.

«El trasfondo de la obra, dirigida para un público familiar, es la libertad y la emancipación femenina. Duncan le arrebata la piel a la protagonista, Ailsa, para que se vea obligada a vivir con él. Y, al final, ella no llega a quedarse en la tierra ni en el mar, pero sí elige su destino, se libera», explica Hugo.

Gira en Galicia

Tras el estreno en Gandía, el espectáculo arribará a Galicia el día 19. El cuarteto actuará ese día en el Auditorio Hernán Naval de Ribadeo (19 horas). El lunes 20 se trasladarán al Auditorio da Xuventude de Cambados (20 horas) y, finalmente, reestrenarán Selkie en el Centro Vecinal y Cultural de Valladares el día 21 a las 20 horas. La actuación será gratuita para todo el público interesado.

Imagen promocional del cuarteto de saxofones. / Lítore Quartet

La formación, con sede en Mallorca, colabora habitualmente con compositores contemporáneos como Brais González para innovar en la creación y la interpretación musical, además de abordar los temas principales de la sociedad actual.