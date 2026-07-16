La Diputación requiere al Concello que justifique la prórroga para salvar los 2,5 millones de Finca Matías

La Diputación de Pontevedra ha enviado al Concello de Vigo un requerimiento técnico para intentar salvar la inversión de 2,58 millones de euros prevista para Finca Matías, donde está proyectada la construcción de un gran parque de juegos. El servicio provincial de Cooperación advierte de que la administración municipal debe motivar la prórroga del convenio para que pueda obtener el informe positivo de la comisión de seguimiento y conservar así la financiación.

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, explicó este jueves que el requerimiento busca desbloquear un trámite que, según la institución provincial, el Concello todavía no ha completado. La demora del gobierno local en el inicio de las obras obliga a ampliar el plazo de vigencia del convenio, pero esa prórroga debe justificarse formalmente antes de ser validada.

Desde la Diputación sostienen que el Concello no solo no ha motivado aún esa ampliación, sino que tampoco acudió a la reunión de la comisión de seguimiento convocada la semana pasada. Esa ausencia, según la administración provincial, impide avanzar en el objetivo de garantizar los fondos comprometidos para la actuación en este punto de la ciudad.

Sánchez reiteró la disposición de la institución provincial a blindar la inversión y pidió al alcalde, Abel Caballero, que dé prioridad a los intereses de Vigo. «O Concello debe participar nesa comisión de seguimento para avanzar na solución, porque entendemos que a motivación non debería supoñer ningún obstáculo», señaló la vicepresidenta.

La representante de la Diputación quiso trasladar, en todo caso, un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía viguesa. Según aseguró, Vigo no perderá los 2,58 millones de euros consignados, aunque finalmente no pudieran destinarse al proyecto de Finca Matías. «A cidade non vai perder estes fondos. Se finalmente non poden investirse en Finca Matías, desde a Deputación buscaremos un destino alternativo, pero sempre dentro de Vigo», concluyó.

El requerimiento abre ahora un nuevo capítulo en torno a una actuación pendiente de ejecución y financiada con fondos provinciales. La Diputación sitúa el foco en la necesidad de justificar la prórroga del convenio y reactivar la comisión de seguimiento; el Concello, por su parte, deberá mover ficha si quiere mantener la inversión vinculada al parque previsto en Finca Matías.