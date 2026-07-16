«La dieta y el ejercicio son fundamentales en la menopausia y, para las que aun así tienen síntomas, hay tratamientos»

La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia diseñó la aplicación «Mi menopausia» para que las mujeres puedan evaluar su calidad de vida en la transición a esta fase de la vida. De los test —mediante la escala Cervantes— de siete mil españolas se desprende que las que peor la perciben son las gallegas. Diana López Freire, ginecóloga del Hospital Ribera Povisa y miembro de esta entidad, sospecha que se debe a una combinación de factores. Tanto ambientales —a menos horas de sol, menos vitamina D que se relaciona con el dolor articular y muscular, la fatiga, la serotonia...—, como sociales —un mayor porcentaje de mujeres solas y la dispersión poblacional pueden traducirse en menos relaciones sociales, que mejoran la memoria y el estado de ánimo—. Pero la doctora, que habló de ello en el VIII Curso de oncología integrativa de USC y Talaso Atlántico, también cree que los profesionales deben entonar el «mea culpa».

«No hay prácticamente unidades especializadas de menopausia en los hospitales públicos y en muchos centros privados tampoco hay una especialización de muchas personas y se tiende a minimizar por el propio profesional», explica y señala que aún son pocas las consultas dedicadas a este tema en España, pero sí ve «velocidades diferentes» en las comunidades en esta materia. Pide formación específica tanto para profesionales de Atención Primaria —primer filtro de acceso— como diversas especialidades de hospital.

Lamenta que colegas de especialidad aún le dicen a las mujeres: «Es lo que te toca y, como es natural, te tienes que aguantar». «Lo sé porque las pacientes me lo cuentan», apostilla. Advierte que justificar que no se trata porque es algo «natural» es «perverso». «La regla es natural; pero, si me duele, me tomo un analgésico. El parto es natural; pero si puedo parir con epidural, no sufro», compara y recuerda que, además, es una transición que puede prolongarse con síntomas intensos «hasta 8 años o más» y continúa con «cierta intensidad» en los primeros años de la menopausia.

Necesidad de informar

Destaca que hay muchas mujeres que tienen síntoma que no saben que se deben a ello, como problemas para dormir, fatiga, dificultad de concentración, lagunas de memoria, cambios de humor... Por ello, defiende que «lo primero que hay que hacer es informarle». Cuenta que» hay mujeres que se sienten muy tristes e irritables y están empezando a tener problemas en casa». «Saber qué me pasa, por qué me pasa, cómo va a transcurrir y que se puede tratar, es un alivio», resalta y reprocha que si, en cambio, le dicen que se tiene que «aguantar, que es lo que hay, lo que único que hacen es hundirla más en la miseria».

Llama a normalizar la menopausia como una fase de cambio en la vida de la mujer, como puedo ser la pubertad —con sus cambios físicos, hormonales y anímicos—, pero reprocha que lo que no hay que normalizar es que se sufra por ella. «Siempre se habla tan mal de ella que hay mujeres que llegan con la idea de que van camino del infierno», explica.

Destaca que el modo de vida va a condicionar mucho los síntomas. «El mayor porcentaje de éxito está en la dieta y el ejercicio, es fundamental», resalta y añade las relaciones sociales. Pero hay personas que, por muy bien que hagan las cosas, tienen muchísimos síntomas. A ellos les recuerda que se pueden tratar. Suelen empezar con productor naturales y, si no funcionan, hay terapia hormonal, con un buen número de tratamientos financiados.

También abordaron la atención a la mujer con menopausia anticipada por un problema oncológico. «Ahora tenemos más claros que hay que informarles sobre qué va a pasar con su fertilidad y las opciones que tiene y tratarlas. Eso antes no se hacía tanto. Es importante que cada vez más gente se dé cuenta de que no solo hay que conseguir supervivencia, sino mantener la calidad de vida», concluye.