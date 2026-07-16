Detenidos dos jóvenes en Vigo tras robar ropa y móviles por valor de 1.000 euros en un centro comercial

La Policía Local de Vigo detuvo en los últimos días a dos jóvenes tras robar ropa y móviles valorados en cerca de 1.000 euros en un centro comercial de la ciudad.

En un comunicado, dicho cuerpo de seguridad ha explicado que los hechos tuvieron lugar sobre las 20.00 horas del pasado sábado, 11 de julio, cuando los agentes recibieron una llamada que alertaba de que dos individuos acababan de cometer un hurto en un local del centro comercial.

El testigo y alertante comunicó que estaba siguiendo a los sospechosos y, en todo momento, permaneció al teléfono con los funcionarios, facilitando información así como la ubicación en tiempo real de los mismos.

Gracias a la colaboración ciudadana los agentes lograron interceptar a estos dos varones, de 27 y 32 años de edad, en la vía pública, procediendo a su identificación y a la comprobación de los efectos que portaban, distribuidos en dos bolsas, una mochila y una bandolera.

Así, se hallaron varios pares de zapatillas de deporte, reconocidas por el responsable del establecimiento afectado, así como dos teléfonos móviles, prendas de vestir, gorras y productos de cosmética e higiene. Todo ello estaba valorado en cerca de 1.000 euros.

Mariscadores furtivos en Bouzas

Por su parte, la Policía Local de Vigo interceptó en las últimas horas a tres mariscadores furtivos que portaban hasta 9 kilos de nécoras y centollos, que fueron devueltos al mar.

Marisco aprehendido por los agentes locales en Bouzas. / Policía Local de Vigo

Fue gracias a la utilización de un dron con cámara térmica cómo los agentes se percataron de su presencia en una zona rocosa de Bouzas, siendo propuestos para sanción por supuestamente vulnerar la ley de Pesca de Galicia.