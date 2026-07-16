Política
El BNG de Vigo exige al PP poner freno al uso de la Diputación «como instrumento partidista»
Los nacionalistas recuerdan que los fondos provinciales le corresponden a la ciudad por su peso demográfico y urge una mayor financiación
El BNG de Vigo se suma a las críticas a la gestión de la Diputación de Pontevedra, urgiendo al PP a dejar de utilizar esta institución «como un instrumento partidista», criticando el papel que está jugando la vicepresidenta del gobierno provincial y líder del PP vigués, Luisa Sánchez. «Está empregando o organismo como o seu particular trampolín», lamenta el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas.
El nacionalista censura que Sánchez presente como una concesión políticas las inversiones que recibe Vigo, «xa que os fondos non son un agasallo do PP, senón recursos públicos que lle corresponden á cidade polo seu peso demográfico e institucional, polo que presentalos como favores non é máis que unha nova forma do vello caciquismo».
Por todo ello, el BNG rechaza que Luisa Sánchez trate de «anotarse medallas co diñeiro de todos» y urge una revisión del actual modelo de financiación. «O único certo é que o Partido Popular rexeita actualizar e incrementar as achegas que reciben Vigo e Pontevedra, conxeladas desde hai anos, mantendo a situación irracional de que existan concellos de menos de 15.000 habitantes que perciben máis financiamento provincial ca as dúas cidades da provincia», explica Iglesias.
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