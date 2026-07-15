Vigo reparte suerte y solidaridad con el Sorteo de Oro de Cruz Roja

Seis euros pueden convertirse en millones. El próximo 23 de julio, Vigo será la sede de la suerte con la celebración del Sorteo de Oro de Cruz Roja, que llega este año con un reparto de premios histórico: más de siete millones de euros y un total de 23.400 premios, el doble que en 2025.

La ciudad olívica acogerá así una cita que combina solidaridad y azar. Nunca antes el sorteo había puesto en juego una cantidad tan elevada de premios, en una edición que se espera con especial ilusión en Vigo. Por seis euros, cualquiera de los boletos participantes puede convertirse en la llave de acceso a alguno de los premios millonarios.

La recaudación obtenida a través de la venta de boletos contribuirá a reforzar la labor social de Cruz Roja, una organización que mantiene activos numerosos programas de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

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Los boletos podrán adquirirse hasta el mismo 23 de julio, día de celebración del sorteo, para intentar que la suerte llame a la puerta desde Vigo.