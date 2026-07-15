PLAN MASIVO
Vigo cortará al tráfico 16 calles en las próximas dos semanas por obras de asfaltado
Los trabajos forman parte del plan de repavimentación de más de 300 viales de Vigo que activó el Concello este año
El plan masivo de asfaltado de calles que Vigo activó este año obligará a cerrar al tráfico hasta 16 calles de la ciudad desde hoy hasta finales del mes de julio. Este ambicioso contrato de repavimentación acabará beneficiando a más de 300 viales de la ciudad con una inversión total que acabará ascendiendo a 26 millones de euros.
Este plan de reforma de calles –principalmente asfaltados y aceras– se ejecutará de forma progresiva. Esta semana, según acaba de informar la Concejalía de Tráfico, arrancarán las obras de pavimentación en 16 calles de Lote 1 Norte.
«Ponemos en conocimiento del público en general que por causa de la obra de asfaltado a realizar por la empresa Narom SL, estarán cerradas al tráfico varias calles , con acceso exclusivo para garajes, servicio público y carga descarga», advierten desde el Concello de Vigo.
A priori, todo apunta a que los trabajos durarán un día en cada una de ellas. Por ello, la Concejalía de Tráfico ha publicado un listado de las calles que se cerrarán al tráfico con la fecha exacta en la que se producirá el corte.
Calles y fecha del corte de tráfico:
- Avda. Santa Marina 14/07/2026
- Calle Amaro 15/07/2026
- Camino Cerquide 16/07/2026
- Calle Medoña 17/07/2026
- Calle Bagunda y Avda. Rivera Atienza 20/07/2026
- Bajada a Don Martín, 75 21/07/2026
- Camino de la Regueira 22/07/2026
- Calle Subride 23/07/2026
- Calle Castañal 24/07/2026
- 1ª Travesía Espiñeiro 27/07/2026
- Calle Redomeira y 1ª Travesía Padre Celso 28/07/2026
- 3ª Travesía de Numancia 29/07/2026
- Travesía de Couto Piñeiro 30/07/2026
- Rúa Cambados 31/07/2026
Buscador de todas las calles
Según el documento hecho público por el Concello de Vigo en la licitación, hay casi 300 calles por toda la ciudad que precisan de algún tipo de actuación, principalmente asfaltado.
A continuación puedes consultar los viales en los que actuará la Concejalía de Fomento agrupados por parroquias y con datos de longitud, presupuesto estimado de la actuación y, en algunos casos, los tramos de cada calle en los que se actuará.
Nuevas aceras
En paralelo a la redacción de los proyectos para la reforma de estos más de 300 viales se realizarán también otros incluidos dentro del mismo contrato para dotar de nuevas aceras a más de 70 viales de la ciudad, la mayoría en las parroquias.
En el buscado bajo estas líneas puedes consultar todas las calles en las que se realizarán estas obras en los próximos años una vez que se redacte el proyecto y se licite la ejecución, también por lotes.
En total, ambas actuaciones supondrán la pavimentación de más de 100 kilómetros de calles de la ciudad, la creación de 20 kilómetros de aceras y una inversión superior a los 26 millones de euros.
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