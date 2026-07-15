Vigo se acerca a la conexión total: solo el 4% de los hogares carece ya de Internet

Hace poco más de una década, apenas seis de cada diez hogares de Vigo tenían acceso a Internet, la mayoría de ellos ubicados en el casco urbano. Las familias del rural no podían contratar ni siquiera una conexión de ADSL porque no contaban con cobertura. Ahora, según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), la situación ha dado un vuelco enorme. Y es que la ciudad se acerca al 100% de conexión en todo su territorio. La prueba es que más del 96% de los hogares tienen contratado un servicio de Internet, la mayoría además con fibra óptica, la conexión más rápida.

La clave es que las empresas de telecomunicaciones como Movistar, Orange o Vodafone han desplegado su red también en parroquias como Beade, Bembrive o Saiáns, donde hasta hace no mucho apenas llegaba la cobertura de datos de los teléfonos móviles, una fase afortunadamente ya superada. En total son 112.365 los hogares de Vigo que tienen acceso a Internet.

El dato no es banal, pues las familias no necesitan únicamente la red por motivos de entretenimiento. Desde la pandemia, el teletrabajo se ha asentado en muchas empresas y los vigueses que lo desarrollan necesitan una conexión a Internet estable para trabajar desde casa. Es más, casi el 77% de los hogares de toda la ciudad cuentan con un ordenador desde donde poder trabajar o hacer cualquier tarea. También han aumentado considerablemente los hogares con Smart TV, es decir, televisiones con acceso a la red y que cuentan con aplicaciones como Netflix o HBO, imprescindibles en muchos hogares en plena explosión de las películas y las series en streaming. Estas televisiones inteligentes están presentes ya en más de la mitad de las viviendas de la ciudad.

Las videoconsolas con acceso a Internet para jugar online, las tabletas y otros dispositivos como los relojes inteligentes también han ganado presencia en la ciudad en los últimos años. En definitiva, toda actividad relacionada con Internet se ha visto fuertemente incrementada. Y no parece que haya tocado todavía techo. Sin olvidar, obviamente, los teléfonos móviles: hay más dispositivos en Vigo que hogares. Incluso las personas mayores cuentan con smartphones para comunicarse con sus familias y no quedarse atrás.

Todo ello, obviamente, tiene un contrapunto: y es que la conexión a Internet en casa es una factura más que hay que pagar. Entre los mayores márgenes de ahorro precisamente figuran los servicios de fibra y móvil, en el que los vigueses podrían pagar un 63% menos de lo que lo hacen al año contratando tarifas más económicas a otros proveedores. Hay que recordar que en los últimos años han surgido numerosas compañías conocidas como low-cost que, sirviéndose de la infraestructura de las grandes empresas, ofrecen su misma cobertura pero a precios considerablemente más reducidos.

En el conjunto de Galicia, no obstante, el colectivo de quienes no tienen conexión a internet contratada por entender que no la precisan o porque prefieren dejarla al margen de su vida está conformado por más de 105.000 personas, según las cifras de los institutos de estadística. La gran mayoría –siete de cada diez– de esos autoexiliados digitales son ciudadanos de 65 o más años.