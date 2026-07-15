De los trabajos olvidados en un cajón a una televisión online con emisión en múltiples plataformas: la pionera propuesta educativa del CIFP Audiovisual de Vigo

¿Qué ocurre cuando una práctica de clase deja de parecer un ejercicio más y se convierte en toda una experiencia profesional? Lo que comenzó como una idea para evitar que los proyectos del alumnado acabasen olvidados en un cajón se ha convertido en una televisión online con emisiones en múltiples plataformas digitales, colaboraciones entre centros de toda la comunidad gallega y un objetivo claro: que los estudiantes salgan con una formación real y un portfolio capaz de abrirle las puertas al mundo laboral.

El origen del proyecto se encuentra en el CIFP Audiovisual de Vigo, ubicado en Bouzas, a raíz de una necesidad detectada en las aulas. Muchos trabajos de gran calidad terminaban archivados sin prácticamente difusión alguna. La propuesta de crear una televisión educativa encontró rápidamente respaldo. «Cuando se propuso a los demás docentes y a la dirección hacer este proyecto, todos me apoyaron», rememora Nacho Fernández, profesor de realización y coordinador de los proyectos técnicos.

Especialmente, la ilusión se hizo notar entre los alumnos y alumnas, que se vieron motivados porque les podían mostrar a sus amigos y familiares todas las producciones que iban creando a través de grandes plataformas como pueden ser YouTube, Instagram o Facebook. Ahora, el proyecto da un paso más con las primeras pruebas para publicar contenidos en Amazon.

«El alumnado está trabajando a unos límites que yo no había ni sospechado», relata Fernández. En este sentido, el profesor subraya el alto grado de implicación: «Quedas con ellos a las cinco de la mañana y te aparecen para salir; quedas con ellos un sábado y salen contigo. No hay ninguna mala cara, todo perfecto».

No obstante, el verdadero valor de las emisiones va más allá de la visibilidad. Cada programa, retransmisión o reportaje pasa a formar parte del portfolio profesional de los aprendices. Crean así una carta de presentación que les acompaña cuando terminan su formación y que les facilita el acceso al mundo laboral, además de servirles como un puente para conseguir contactos y fuentes. Las empresas pueden fijarse en estos directos y contratar el perfil que más se ajuste a sus necesidades.

La evolución del proyecto es considerable. Arrancó aplicándose en dos centros educativos. Actualmente, agrupa a una docena y aspira a seguir sumando alianzas dentro del sector audiovisual gallego. «Antes había que explicar el proyecto a los institutos, ahora son ellos los que nos llaman porque quieren colaborar con nosotros», señala el coordinador.

Uno de los aspectos reseñables de esta nueva televisión es la amplia variedad de contenidos que produce. Desde acontecimientos deportivos, conciertos, óperas, actividades culturales o cualquier otro evento. También desarrollan formatos propios, como concursos o competiciones. Muchos de ellos, son idea de los alumnos. «Uno es un programa de saber quién es el mejor Vídeo DJ; otros son formatos parecidos a Pasapalabra o ¿Quién quiere ser millonario?», ejemplifica Nacho Fernández.

Una iniciativa muy completa en la que participan las distintas modalidades del centro haciendo labores de sonido, realización, producción o grafismo. Todos ellos trabajan en equipo. «Es una realidad que cada vez se va haciendo más grande», apunta el profesor, que hace hincapié en que «no hay ninguna diferencia con respecto a una televisión profesional».

El centro cuenta con unas instalaciones que lo sitúan como referente a nivel nacional en formación audiovisual. La sala de realización dispone de la misma tecnología utilizada en los medios profesionales y se complementa con una unidad móvil que permite retransmitir eventos exteriores con gran flexibilidad. Además, todo el material generado se almacena en un servidor para crear un banco de contenidos educativos. Posteriormente, los vídeos pueden ser utilizados por el profesorado de distintos centros como recurso didáctico en sus clases.

Cámaras robotizadas

Desde el centro, han presentado recientemente una nueva iniciativa que permite abaratar los costes de producción. Se trata de colocar cámaras robotizadas en el lugar de grabación para controlar en remoto la emisión. «Enviamos todo el equipamiento en varias maletas, una sola persona lo instala y desde el control recibimos la señal y hacemos todo. Es muy sencillo», comenta Nacho.

Este tipo de proyectos no pasan desapercibidos a ojos de la Xunta. El CIFP Audiovisual de Vigo se ha hecho con su reconocimiento a través de los Premios FP Innova. El organismo autonómico contribuye así económicamente a impulsar este tipo de propuestas innovadoras y de gran utilidad a nivel educativo.