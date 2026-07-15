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Salvan la vida a un hombre que se desplomó en plena calle en Bouzas

Agentes de la Policía Nacional se relevaron con los sanitarios para realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar

Evoluciona favorablemente

Una patrulla de la Policía Nacional, en A Laxe.

Una patrulla de la Policía Nacional, en A Laxe. / Policía Nacional

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R. V.

Una llamada alertando de que un hombre se había desplomado en plena calle movilizó de inmediato a la Policía Nacional, que además de acordonar y despejar la zona para que los sanitarios pudiesen actuar, también colaboró en las maniobras de reanimación cardiopulmonar .

Sucedió el pasado día 9 de julio. Al llegar al punto, los policías comprobaron que personal sanitario, junto a una ambulancia medicalizada, estaba practicando el masaje cardiaco (RCP) a la víctima, utilizando un desfibrilador.

Como un numeroso grupo de personas se había congregado alrededor, aseguraron el perímetro y retiraron a los curiosos, acordonando la zona para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias.

Una vez que la zona estaba despejada, los agentes se ofrecieron para realizar relevos en las maniobras de reanimación para evitar el agotamiento del personal sanitario. Así, uno de los policías comenzó a efectuar el masaje cardiaco siguiendo las indicaciones de la doctora responsable del operativo.

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El hombre recobró el pulso y fue estabilizado y trasladado a un centro hospitalario, donde permanece ingresado y evoluciona favorablemente.

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