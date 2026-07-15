El Puerto de Vigo encarga su hoja de ruta para blindar su futuro hasta 2035

La Autoridad Portuaria de Vigo ha dado el primer paso formal para diseñar el puerto de las próximas décadas. El organismo que preside Carlos Botana acaba de adjudicar a la consultora especializada MCValnera la elaboración de su nuevo Plan Estratégico 2027-2035, un documento llamado a fijar la hoja de ruta de las futuras inversiones y a marcar la posición de la terminal viguesa en un escenario de fuerte competencia con otros puertos del entorno atlántico.

La adjudicación llega tras un proceso de licitación pública al que concurrieron cinco firmas del sector. Además de MCValnera, que resultó seleccionada, presentaron oferta Ocean Infrastructure Management, Aporta, Teirlog y PriceWaterhouseCoopers (PwC), compañías vinculadas tanto a la ingeniería e infraestructuras marítimas como a la consultoría estratégica global.

El objetivo del contrato es sentar las bases del crecimiento, la sostenibilidad y la competitividad del Puerto de Vigo para los próximos años. La terminal afronta un contexto marcado por las nuevas exigencias del comercio internacional, la transición ecológica, la digitalización logística y la necesidad de adaptar infraestructuras y servicios para seguir ganando peso en la fachada atlántica ibérica.

El Plan Estratégico 2027-2035 nace con la ambición de consolidar a Vigo como un gran nodo logístico e industrial en el Atlántico. No será solo un documento interno de planificación, sino una guía para orientar decisiones sobre inversiones, tráficos, servicios, integración puerto-ciudad y posicionamiento frente a otros enclaves portuarios cercanos.

Inteligencia Artificial

Entre los ejes del futuro plan figurarán la innovación tecnológica, la transición energética, la descarbonización y el desarrollo de la economía azul. La Autoridad Portuaria también prevé incorporar la inteligencia artificial como herramienta para anticiparse a los retos logísticos de los próximos quince años, en línea con las estrategias de Puertos del Estado y de la Unión Europea.

El documento prestará especial atención a sectores considerados estratégicos para Vigo, como la reparación naval y la construcción naval, dos actividades estrechamente ligadas al peso industrial del puerto y a su capacidad para generar empleo y valor añadido en su entorno. Además, se plantea como un «documento vivo», revisable cada cuatro años para adaptarse a los cambios del mercado y a las nuevas necesidades del sistema portuario.

La elaboración del plan estará abierta a la participación de operadores, instituciones y sociedad viguesa. La Autoridad Portuaria prevé apoyarse en los grupos de trabajo de Blue Growth y dar una implicación especial a la Federación de Usuarios, con el objetivo de que la estrategia no se limite a la dimensión económica, sino que incorpore también criterios de sostenibilidad social, integración puerto-ciudad y generación de bienestar en el área de influencia.

Botana sitúa esta planificación en el centro de su mandato. Para el presidente de la Autoridad Portuaria, se trata de «el proyecto más importante del puerto», por lo que «tiene que nacer del consenso y del diálogo», aunque también debe ser «ambicioso» para definir el modelo portuario de las próximas décadas. «Nos estamos jugando mucho en estos momentos», advierte.