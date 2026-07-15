La población de gaviota patiamarilla crece en más del 35% en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas durante el último año

La población de gaviota patiamarilla en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia registra un crecimiento del 35,5% en el último año, según los datos del censo correspondiente al periodo 2025-2026 de esta especie, presentado este martes durante la reunión del Patronato del parque.

En total, se contabilizaron un total de 6.072 parejas reproductoras en los cuatro archipiélagos, frente a las 4.480 del censo anterior, lo que supone el mayor incremento poblacional de esta especie en los últimos años dentro de este espacio natural protegido.

La directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, destacó que las Islas Atlánticas continúan siendo uno de los principales refugios para las aves marinas del norte de la Península y subrayó que el seguimiento científico y las labores de conservación desarrolladas en el parque están contribuyendo a la recuperación de ciertas especies.

Por islas, Ons fue la que registró el mayor crecimiento porcentual, con un aumento del 71,3%, al pasar de 659 a 1.129 parejas. Por su parte, el censo de Sálvora se mantiene como el más voluminoso y se consolida como el núcleo con más actividad reproductora, con 3.707 parejas. En las Islas Cíes, la población se mantiene estable, mientras que Cortegada continúa siendo el archipiélago con menor presencia de esta especie.

Durante la reunión del Patronato también se abordaron otros asuntos relacionados con la gestión del parque. Entre ellos, la propuesta de creación de la octava Reserva de la Biosfera Rías Baixas, que tendría como núcleo principal el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia y abarcaría un territorio comprendido entre Porto do Son y Baiona.