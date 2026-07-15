O Marisquiño revela su apuesta musical: cuatro escenarios, nuevos talentos y la final de DMC Iberia

O Marisquiño ya ha desvelado la distribución por días y escenarios de su programa musical para 2026. El festival contará con cuatro espacios diferenciados: el escenario SON Estrella Galicia, dedicado a los conciertos; La Plaza, centrada en la cultura DJ y MC; Oasis, reservado al sound system; y Sunset, que pondrá la banda sonora al festival.

La programación musical se extenderá del jueves 6 al domingo 9 de agosto en el recinto de Samil, con una propuesta que comenzará el jueves por la tarde con un concierto de bienvenida y continuará durante todo el fin de semana desde el mediodía —y desde la mañana del domingo— hasta la noche. Además, como novedad, este año el festival dará a conocer los DJs seleccionados en España y Portugal para competir en la final de DMC Iberia, que se celebrará por primera vez en Vigo.

Durante la presentación el director de O Marisquiño, Carlos Domínguez «Pity», destacó el crecimiento de la propuesta musical y aseguró que «creíamos que no podíamos superar al año pasado». También explicó que la distribución por escenarios permitirá ofrecer una identidad propia a cada espacio y facilitará que los asistentes descubran propuestas muy diversas, desde las sesiones de la final DMC Iberia hasta los conciertos programados en horario nocturno.

Al acto también asistió el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quién volvió a reivindicar el peso de O Marisquiño para la ciudad. «O Marisquiño es una cultura, es Vigo» afirmó, subrayando la importancia que tiene el evento tanto en la identidad de la ciudad como en su proyección internacional. La edición de 2026 volverá a convertir Vigo en uno de los principales escaparates de la cultura urbana duarnte el vernao.

Artistas como L0rna, Lg1do o WestSRK representan las caras más jóvenes del cartel de O Marisquiño 2026. Con estilos diferentes, pero con una misma ambición por seguir creciendo, se subirán este verano a uno de los escenarios más importantes del festival vigués.

Proramación detallada O Marisquiño 2026. / FdV

WestSRK: «O Marisquiño es un sitio que me recuerda mucho a mi niñez; Vigo va a vivir mi show más completo»

Con apenas 22 años, WestSRK llega a O Marisquiño 2026 como uno de los artistas más jóvenes del cartel, pero también como uno de los nombres emergentes con mayor proyección. Nacido en Chapela, en Redondela, y criado muy cerca de Vigo, el festival no es un escenario cualquiera para él: es el lugar donde, siendo un niño, pasaba horas viendo skate y conciertos, soñando sin saberlo con acabar algún día sobre uno de esos escenarios. Ahora, asegura, ofrecerá «su actuación más completa hasta la fecha».

WestSRK promocionando su nuevo EP - ATLÁNTICO. / FdV

Él mismo se define como una persona que «manifiesta mucho» sus objetivos y que siempre ha trabajado con la convicción de que oportunidades como actuar en O Marisquiño acabarían llegando. «Sabía que iba a pasar en algún momento y estoy muy feliz. Sobre todo, porque es Vigo, donde están mis amigos y donde me he criado», asegura.

Aunque su música ha evolucionado hacia un estilo más cercano al pop o al indie, WestSRK considera que la cultura urbana sigue formando parte de su identidad y que O Marisquiño encaja perfectamente con su trayectoria. «Me crié con el skate e hice graffiti durante una época y todo eso sigue estando en mí. Aunque ahora mi música vaya por otro camino, esas raíces urbanas siempre van a formar parte de mi esencia», puntualiza.

El artista confirma que «Vigo va a vivir mi show más completo». Su objetivo no es solo presentar sus canciones, sino ofrecer un espectáculo capaz de sorprender tanto a quienes ya lo conocen como a quienes lo descubrirán por primera vez.

Actuar en casa tiene un significado especial para WestSRK. El artista no oculta el vínculo que mantiene con su tierra y reconoce que subirse al escenario de O Marisquiño, en la playa de Samil, supone cumplir uno de esos objetivos que llevaba años imaginando. «Soy un amante de Galicia. Que sea en Vigo, en Samil, una playa que visito mucho, es todo muy bonito. Para mí significa orgullo y me hace muchísima ilusión», afirma.