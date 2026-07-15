Molotov: «Parecía que nuestras canciones molestaban a los medios y a la gente de la política»

Casi 28 años han pasado desde aquel 13 de octubre de 1998 en el que la banda mexicana Molotov actuó en Vigo con su primera gira, ¿Dónde Jugarán Las Niñas? La banda regresa a la ciudad olívica este jueves 16 para conquistar el auditorio de Castrelos. El bajista y vocalista del grupo, Paco Ayala, cuenta a FARO sus expectativas en un recorrido por su trayectoria musical.

Regresan a Vigo casi 28 años después, donde actuaron con su primera gira.

Casi me da una cosa extraña en el corazón al saber que hace tanto que no vamos para allá. No me lo puedo creer, es demasiado tiempo. Siempre regresamos a muchos lugares donde te vas con cierta melancolía y no regresas en tantos años. La música no envejece, nada más nosotros envejecemos.

¿Qué emoción les provoca volver?

Después de mucho tiempo, por fin se da la oportunidad, regresamos con mucha energía y buena onda. Estamos más que emocionados y contentos de estar con la gente que vaya al concierto. Llevamos 30 años de carrera y seguimos regresando a lugares donde la gente sigue conectando con nosotros y con nuestras canciones. Nos sentimos afortunados y agradecidos.

La comunidad gallega siempre ha tenido un público roquero muy fiel. El año pasado tuvieron una muy buena acogida en el festival PortAmérica.

Así es, es un público rockero que no se cansa con nada. Ya estamos preparándonos haciendo ejercicio para aguantar todo el tiempo que sea necesario y tocar todo lo que podamos.

¿Les dio tiempo a disfrutar de vuestra estancia en Galicia?

Por supuesto. Tienes poco tiempo y le tienes que sacar el mayor provecho posible. La parte gastronómica fue ideal y la vibra y la empatía del público en el concierto estuvo increíble.

En una gira de aniversario, ¿es tarea compleja decidir el repertorio?

Sí, porque en algunos lugares tienes limitaciones de volumen y de tiempo. Tenemos que estar moviendo todo el rato la lista de temas. Nos hubiera gustado tocar mucho más tiempo y muchas más canciones, pero tienes que escoger lo mejor dependiendo de su la gente está más roquera o si es algo más tranquilo.

¿Qué estilo han pensado para Vigo?

Ahora tenemos al buen Alvarito a la guitarra, un nuevo miembro, y la cantidad de canciones está un poco más limitada. La lista que hagamos es una mezcla de canciones que va a ser sorpresa.

¿Qué canción nuca puede faltar en un directo?

Amateur, Chinga tu madre, Gimme tha power, Frijolero, Mataté teté, Puto... Esas canciones siempre conectan con la gente. Son los temas que la gente quiere escuchar en vivo y que no pueden faltar nunca.

Randy Ebright, uno de los integrantes de Molotov. / FdV

¿Qué evolución ven a lo largo de estas tres décadas de trayectoria profesional?

Desde adentro de la burbuja pensar en evolucionar me haría mucho conflicto. Nunca sabemos bien si avanzamos o retrocedimos, pero la esencia y el ADN de la banda sigue. A veces haces un disco y sale más roquero, luego sale más rapero o hip-hopero... No sabemos hacia dónde vamos, simplemente creemos que las canciones que pueden funcionar se tienen que grabar y poner en un disco y lo hacemos.

Hay gente que les vio en 1998 y ahora irá con sus hijos, ¿cómo se sienten al observar que sus canciones sobreviven a varias generaciones?

Está increíble. Cuando íbamos a conciertos de Black Sabbath o The Rolling Stones veíamos que aunque tenían 20 o 30 años seguían haciendo el mismo ruido impresionante que los catapultó a la historia. Ahora lo entendemos y de alguna manera nos toca a nosotros. Tenemos 30 años de carrera y hay gente que va con nuevas generaciones que están descubriendo nueva música y la empatía que generan los temas. Cambias algunos nombres y apellidos y les sale la misma problemática. La temática de las canciones va de la mano de lo que está pasando hoy en todos lados. La música no muere, se transforma.

Han girado por muchos países, como Rusia, Francia, Alemania o España, ¿cuál os ha sorprendido más?

A Rusia fuimos tres veces. Creo que es el choque cultural más fuerte que hemos recibido. Allí no se maneja el español ni el inglés y no entendíamos cómo estaban los lugares llenos de gente cantando y coreando las canciones. Quién sabe la energía, la magia y el misticismo que se mantenía ahí... Regresamos totalmente en shock.

Fueron comparados en varias ocasiones con la banda Red Hot Chili Peppers.

Las comparaciones están ahí. La gente tiene chance a opinar eso. A veces son halagos y nos honran. Todas las bandas tienen ciertas influencias. Están las grandes leyendas repartiendo guitarrazos a muchos músicos y generaciones. Nos gustan mucho 'los Chili Peppers', aunque no siento que nos parezcamos tanto.

¿De dónde surge el nombre del grupo?

Se le ocurrió a Micky porque no quería tener el nombre de un grupo que fuera demasiado aferrado a las raíces de donde vienes. Entonces, ¿qué mejor que algo que estuviera totalmente fuera de nuestro contexto? Y salió Molotov.

En sus canciones suelen hacer sátira política y crítica social, incluso fueron censurados por ello.

Sí, en nuestro país y en otros países. La gente que nada más le cambió el apellido a la canción y la adoptó a su entorno, parecía que molestaba a los medios y a la gente de la política de varios lugares de Latinoamérica e incluso en España. Hay que pelear con eso porque es, al final de cuentas, la libertad de expresión la que nos abre la puerta y el abuso del poder la que la cierra. Es una constante molestia el ver que a estas alturas de la vida no se permitan en algunos lugares tocar canciones porque creen que son homofóbicas o porque creen que incitan a la violencia. Y para nada. Esto es entretenimiento. Las canciones por supuesto que tienen un mensaje, pero lejos de eso también son un espacio para generar catarsis, brincar y tener empatía con la gente.

Suelen componer temas para los mundiales de fútbol, ¿con quién van en esta ocasión?

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Nos encanta el fútbol. Apoyábamos a México. Teníamos esperanzas de que en esta ocasión nos fuera mejor, pero no se pudo y ahora vamos con España. El gringo iba con Estados Unidos, que también quedó fuera. Se va a extrañar este proceso de presenciar el mundial a distancia por la gira que estamos haciendo, pero tiene que ganar el mejor.