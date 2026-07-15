Luisa Sánchez reivindica el peso de la Diputación de Pontevedra en Vigo: «Somos decisivos en su transformación»

Un día después de que el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, hiciese un balance de la actividad de la institución en la provincia en los tres años que han transcurrido de mandato, su vicepresidenta, Luisa Sánchez, reivindicó este miércoles el «firme compromiso» con Vigo de la administración, asegurando que ha pasado a ser una «prioridad» en el día a día de la Diputación.

«Pasó de estar en Vigo a ser decisiva en su transformación. Nuestra huella está presente en las principales actuaciones en marcha y no solo porque participemos en su financiación, sino porque somos la administración que realiza el mayor esfuerzo inversor en ellas», aseguró Luisa Sánchez, poniendo como ejemplo las aportaciones al parque infantil de la Finca Matías (2,58 millones y el 79% del presupuesto), la piscina de Teis (5 millones y el 70%) o las rampas de Pintor Colmeiro (1,9 millones y el 68%).

En total, según Sánchez, los compromisos adquiridos por la Diputación en Vigo desde 2023 suponen un desembolso de 56 millones de euros entre inversiones, ayudas y patrocinios, «una cifra que deja claro que no solo cumplimos los compromisos adquiridos, sino que superamos las expectativas».

Entre las inversiones, además de las antes mencionadas, la vicepresidenta del gobierno provincial cita entre las completadas la reforma de Clara Campoamor, el parque Nelson Mandela, el pabellón de As Travesas o el campo de As Relfas. Pone en valor también el papel jugado por la Diputación para la adquisición del Teatro Cine Fraga, algo que tilda de «paso histórico» para convertirlo en un referente cultural y exige al Concello de Vigo que confirme qué nuevos proyectos quiere cofinanciar: «Tenemos otros cinco millones reservados».

Más allá de las infraestructuras, Luisa Sánchez presume también de los nueve millones destinados a apoyar deportistas vigueses, reforzar los recursos de los clubes, colaborar con las asociaciones locales o impulsar eventos culturales, sociales o deportivos para dinamizar la ciudad. De cara al futuro, la vicepresidenta garantiza que «Vigo seguirá siendo una prioridad para este gobierno provincial, seguirá en el centro de nuestra acción».

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El balance realizado por Luisa Sánchez llegaba poco después de las críticas lanzadas por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que acusó al mandatario provincial de «engañar permanentemente» y le exigía aumentar significativamente las aportaciones que realiza a la ciudad olívica. «La Diputación aseguró que movilizó obras por 600 millones. Teniendo en cuenta que Vigo es la tercera parte de la provincia, nos corresponderían 200. ¿Dónde están? Porque aquí no», señaló Caballero.