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TRÁFICO FERROVIARIO

Un incendio próximo a las vías del tren obliga a interrumpir la línea durante unos minutos entre Vigo-Guixar y Redondela

El fuego se declaró en la maleza y pese a cortar temporalmente la circulación no afectó a ningún servicio

Foto de archivo del interior de la estación de trenes de Guixar.

Foto de archivo del interior de la estación de trenes de Guixar. / Marta G. Brea

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Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

Un incendio registrado próximo a las vías del tren en la parroquia de Cedeira, municipio de Redondela (Pontevedra), ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria durante unos minutos entre las estaciones de Vigo-Guixar y Redondela.

Adif informó a través de redes sociales, sobre las 13.45 horas de este miércoles, de la interrupción del servicio por un fuego próximo a la infraestructura. A las 14.14 horas, indicaba que la circulación ya había sido restablecida.

Por parte del 112 Galicia ha explicado que a las 12.35 horas recibieron aviso por «maleza ardiendo» próxima a las vías del tren. Hasta el lugar se desplazó personal que apagó un pequeño fuego con un extintor, lo que provocó humo.

Fueron avisados, entre otros medios, GES de Mos, Protección Civil, Policía Nacional y Local, así como Guardia Civil.

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Fuentes oficiales de Renfe han confirmado a este periódico que, pese a tener que cortarse la circulación entre Vigo-Guixar y Redondela, no se ha visto afectado ningún tren.

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