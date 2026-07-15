TRÁFICO FERROVIARIO
Un incendio próximo a las vías del tren obliga a interrumpir la línea durante unos minutos entre Vigo-Guixar y Redondela
El fuego se declaró en la maleza y pese a cortar temporalmente la circulación no afectó a ningún servicio
Un incendio registrado próximo a las vías del tren en la parroquia de Cedeira, municipio de Redondela (Pontevedra), ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria durante unos minutos entre las estaciones de Vigo-Guixar y Redondela.
Adif informó a través de redes sociales, sobre las 13.45 horas de este miércoles, de la interrupción del servicio por un fuego próximo a la infraestructura. A las 14.14 horas, indicaba que la circulación ya había sido restablecida.
Por parte del 112 Galicia ha explicado que a las 12.35 horas recibieron aviso por «maleza ardiendo» próxima a las vías del tren. Hasta el lugar se desplazó personal que apagó un pequeño fuego con un extintor, lo que provocó humo.
Fueron avisados, entre otros medios, GES de Mos, Protección Civil, Policía Nacional y Local, así como Guardia Civil.
Fuentes oficiales de Renfe han confirmado a este periódico que, pese a tener que cortarse la circulación entre Vigo-Guixar y Redondela, no se ha visto afectado ningún tren.
- El doble crimen de la calle Oporto de Vigo cumple 20 años con el asesino en semilibertad
- Valença estudia trasladar la estación del AVE Vigo-Oporto a las afueras de la villa fronteriza
- Condenan a un vecino de Vigo a abandonar la vivienda por las continuas molestias al resto de la comunidad
- Inversores compran tres edificios en el centro de Vigo para dedicarlos a pisos turísticos
- Así eran nuestras playas antes de su urbanización y el desembarco de turistas
- Una de las aerolíneas del golfo Pérsico aterriza en Vigo: Kuwait Airways ofrece billetes en Peinador desde 400 euros
- Conciertos de Castrelos: las entradas para el concierto de Chayanne en Vigo ya tienen fecha
- Vigo tropieza con los conciertos que Nigrán ya aprendió a regular