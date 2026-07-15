Concello
La Festa da Cultura llenará la Porta do Sol con 23 actuaciones y más de 400 participantes
La cita reunirá este fin de semana a agrupaciones y colectivos locales en una jornada abierta al público para poner en valor el tejido cultural de la ciudad
La Porta do Sol se convertirá este fin de semana en un gran escenario abierto para la cultura tradicional viguesa. La Festa da Cultura reunirá durante tres jornadas 23 actuaciones y la participación de más de 400 personas, en una cita pensada para dar visibilidad al trabajo de agrupaciones, colectivos y entidades que mantienen viva la actividad cultural en la ciudad.
El programa arrancará el viernes 17 y se prolongará hasta el domingo 19, siempre en horario de tarde. La propuesta busca acercar al público el trabajo de grupos procedentes de distintos barrios y parroquias de Vigo, en una celebración que combina música, baile, tradición y participación ciudadana.
La elección de la Porta do Sol refuerza el carácter abierto de la cita. Uno de los espacios más simbólicos del centro vigués se transformará durante tres días en punto de encuentro entre agrupaciones y público, con una programación continuada que permitirá mostrar la diversidad del tejido cultural local.
La Festa da Cultura funciona así como una celebración colectiva, pero también como reconocimiento al trabajo que estas entidades realizan durante todo el año. Detrás de cada actuación hay ensayos, formación, transmisión generacional y una actividad sostenida en asociaciones y centros culturales que encuentran ahora un escaparate común en pleno corazón de Vigo.
Con 23 grupos participantes y más de 400 personas implicadas, la cita vuelve a reivindicar la cultura de proximidad y el papel de los colectivos locales en la dinamización social de la ciudad.
Programa
Viernes 17, de 19.00 a 23.30 horas
Actuarán Tarambainas, Rueiro, Froles Novas, Corisco, Os Ventos de Comesaña, Valladares, Sárdoma, Son das Ferriñas, Xestas y Alalá.
Sábado 18, de 19.00 a 23.00 horas
Será el turno de Matamá, Queixumes, Pardavila, Freixo, Cabral Becerreira, Traspés, Monteira y la Banda de Gaitas Coribantes.
Domingo 19, de 19.00 a 21.00 horas
Cerrarán la programación Beade, Andarela, Bembrive, O Fiadeiro y Coruxo.
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