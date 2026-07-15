La Feria del Libro Antiguo vuelve a Vigo con once librerías y casi 80 metros de tesoros bibliográficos

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión regresa un año más a la Praza de Compostela. Desde el 17 de julio y hasta el 2 de agosto, los amantes de la lectura, el coleccionismo y las ediciones difíciles de encontrar podrán recorrer una cita que vuelve a convertir el centro de Vigo en escaparate de auténticas reliquias literarias.

Esta 35.ª edición reunirá a once librerías especializadas procedentes de distintos puntos de España, entre ellos Madrid, Valencia y A Coruña. En total, la feria contará con casi 80 metros de exposición, en los que los visitantes podrán encontrar «joyas bibliográficas y ediciones singulares a precios accesibles».

Durante más de quince días, los puestos pondrán a disposición del público ediciones agotadas, libros de ocasión en buen estado, revistas históricas y publicaciones de especial interés para coleccionistas. Se trata, en muchos casos, de ejemplares que ya no se localizan en librerías convencionales y que convierten la feria en una oportunidad para quienes buscan piezas singulares.

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión no está dirigida únicamente a los apasionados de la literatura clásica o curiosa. También representa una ocasión para acercar el patrimonio bibliográfico al público general, fomentar la lectura y poner en valor el libro como un objeto atemporal, capaz de conectar con lectores de distintas generaciones.

La feria podrá visitarse todos los días en horario de 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.30 horas, con entrada libre y gratuita.

Entre páginas descatalogadas, ediciones olvidadas y volúmenes difíciles de encontrar, la cita invita a pasear sin prisa por la Praza de Compostela. Y quizá, también, a volver a casa con un pequeño tesoro bajo el brazo.