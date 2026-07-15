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Praza de Compostela

La Feria del Libro Antiguo vuelve a Vigo con once librerías y casi 80 metros de tesoros bibliográficos

El certamen, de entrada libre, acercará durante más de quince días el patrimonio bibliográfico al público general con fondos procedentes de librerías de distintos puntos de España

Edición anterior de la feria.

Edición anterior de la feria. / Jose Lores

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Carolina Cachafeiro

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión regresa un año más a la Praza de Compostela. Desde el 17 de julio y hasta el 2 de agosto, los amantes de la lectura, el coleccionismo y las ediciones difíciles de encontrar podrán recorrer una cita que vuelve a convertir el centro de Vigo en escaparate de auténticas reliquias literarias.

Esta 35.ª edición reunirá a once librerías especializadas procedentes de distintos puntos de España, entre ellos Madrid, Valencia y A Coruña. En total, la feria contará con casi 80 metros de exposición, en los que los visitantes podrán encontrar «joyas bibliográficas y ediciones singulares a precios accesibles».

Durante más de quince días, los puestos pondrán a disposición del público ediciones agotadas, libros de ocasión en buen estado, revistas históricas y publicaciones de especial interés para coleccionistas. Se trata, en muchos casos, de ejemplares que ya no se localizan en librerías convencionales y que convierten la feria en una oportunidad para quienes buscan piezas singulares.

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión no está dirigida únicamente a los apasionados de la literatura clásica o curiosa. También representa una ocasión para acercar el patrimonio bibliográfico al público general, fomentar la lectura y poner en valor el libro como un objeto atemporal, capaz de conectar con lectores de distintas generaciones.

La feria podrá visitarse todos los días en horario de 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.30 horas, con entrada libre y gratuita.

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Entre páginas descatalogadas, ediciones olvidadas y volúmenes difíciles de encontrar, la cita invita a pasear sin prisa por la Praza de Compostela. Y quizá, también, a volver a casa con un pequeño tesoro bajo el brazo.

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