Conciertos de Castrelos: ya hay fecha para comprar las entradas de The Corrs

Nueva fecha para garantizarse un hueco en otra cita con los conciertos de Castrelos suman y siguen. Tras el paso de Deep Purple, este jueves será el turno de Molotov, mientras que ya se desveló que el martes 21 podrán adquirirse las entradas para una de las actuaciones más esperadas del verano en Vigo como es la de la Chayanne. Ya se sabe ahora, además, que el jueves 23 de julio deberán marcarlo en rojo los incondicionales de la banda The Corrs, ya que ese día podrán comprar los pases para el concuerto que tendrá lugar en Castrelos el 11 de agosto

Como es habitual, se ofrecerán 5.000 entradas, con un precio en este caso de 15 euros. La venta se realizará mediante el sistema habitual, combinando las ventanillas presenciales instaladas en el auditorio de Castrelos con la comercialización online. Por la mañana, entre las 09.00 y las 14.00 horas, estarán disponibles 2.000 reservas presenciales y 500 telemáticas. Por la tarde, de las 16.00 a las 21.00 horas, se pondrán a la venta otras 2.000 presenciales y 500 online. Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro reservas, que serán nominativas. Para completar la compra será necesario facilitar los documentos de identidad de las cuatro personas a las que se destinen.