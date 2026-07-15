La búsqueda de la vecina de Vigo María Pereira continúa transcurridos más de 15 días sin nuevas pistas

Ya han transcurrido más de 15 días desde que a la vecina de Vigo de 75 años de edad María Pereira se le perdió la pista. Familia y amigos siguen buscándola a diario de forma infatigable en Redondela y zonas limítrofes con apoyo policial, al ser en esa localidad donde la ubican las cámaras, donde se encontró un pañuelo suyo y donde quedó registrada la última señal de su teléfono móvil.

María desapareció el 29 de junio. Tras la denuncia pública de su familia por la falta de efectivos y la descoordinación entre cuerpos de seguridad, la Policía Nacional, Policía Local de Redondela, Policía Local de Vigo o Protección Civil se incorporaron a las batidas que ya llevaban haciendo desde el primer día los familiares, amigos y otros allegados de la mujer. Esta semana, informa la familia, han venido perros de la Unidad de Guías Caninos trasladados desde Madrid.

Repitiendo zonas

«Pedimos es que no flaquee la búsqueda ni la investigación policial», afirma Alexandre, hijo de María. «Estamos ya en la tercera semana y seguimos haciendo batidas todos los días. Hemos recorrido toda Redondela, repitiendo lugares, y zonas de los alrededores. A nivel policial nos dicen que por ahora no hay nuevas pistas, al margen de los hallazgos de los primeros días», señala.

María, vecina de la calle Anduriña de Vigo, sufre principios de alzhéimer. La búsqueda se centraliza en Redondela ya que, junto a la imagen de ella captada por cámaras de seguridad, se encontró un pañuelo suyo y en la aldea de Padrón se registró la última señal de su teléfono móvil. Junto a la investigación policial y la búsqueda sobre el terreno, SOS Desaparecidos ha difundido carteles con la foto de la mujer. Aunque recibió llamadas de ciudadanos que creían haberla visto, fueron falsas alertas.