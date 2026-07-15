Bouzas activa el «plan B» para sus fiestas por la final de España y cambia el horario de una de las citas más esperadas en Vigo

La fiebre mundialista, desatada todavía más por la brillante clasificación lograda por España para la gran final del evento, que se disputará el próximo domingo a partir de las 21:00 horas, ha obligado a la comisión de fiestas de Bouzas a activar un plan B para la sesión nocturna de la jornada dominical, cuando está previsto además uno de las citas más esperadas de la celebración como el festival poético piromusical, con la espectacular tirada de fuegos artificiales.

Programado en un principio para las 23:00 horas, la organización de las fiestas de Bouzas ha decidido retrasar hasta la una de la madrugada el espectáculo pirotécnico para evitar que coincida con el encuentro que disputará España, que podría prolongarse hasta más allá de la medianoche en caso de que hubiera prórroga y penaltis.

No será este el único ajuste en la programación de las fiestas de Bouzas, que contaba con habilitar una pantalla gigante en el paseo. Finalmente, según han confirmado fuentes del Concello, serán tres las alternativas para ver al aire libre la final del Mundial, una de ellas en el escenario donde actuarán las orquestas en el aparcamiento del pabellón.

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Las fiestas de Bouzas arrancarán este viernes y se prolongarán hasta el martes de la próxima semana, contando con una variada programación musical, de animación y actos religiosos. Al igual que sucedió en Coia hace unos días, se recuperarán también atracciones para los más pequeños.