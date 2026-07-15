Arantxa Treus, pregonera de las Fiestas de Bouzas: «Este año he cumplido grandes sueños profesionales y este es el que más me emociona»

Con raíces en Bouzas y plenamente consciente de ello, la cómica viguesa Arantxa Treus abrirá este año las fiestas en honor al Cristo de los Afligidos. Lo hará este viernes 17 de julio en el palco de la Alameda. Aunque la artista destaca por su humor, en esta ocasión parece que la emoción ganará el pulso en «la noche de 'Los Tarteira' de Bouzas», el mote por el que es conocida su familia.

¿Cuál fue su primera reacción cuando le propusieron ser la pregonera este año de las Fiestas de Bouzas?

Tuve que apretar fuerte parrocha porque me emocioné muchísimo. Para mí, Bouzas es mucho Bouzas. Mis bisabuelos, mis abuelos y mi padre nacieron en Bouzas. En lo sentimental, me toca muchísimo. Este año he cumplido grandes sueños profesionales y este es el que más me emociona y el que más nerviosa me tiene. No sé cómo lo voy a hacer sin emocionarme, pero tengo muchas ganas. Es para mí un honor supergrande y, sobre todo, es como devolverle a mi familia todo lo que ellos quisieron a Bouzas.

¿Qué significa el reconocimiento?

Que ya me puedo morir tranquila. Más bien, ya mi padre se puede morir tranquilo. Yo esto lo hago en homenaje a mi familia. Mi abuela paterna siempre fue una de mis personas preferidas y se fue muy jovencita, yo tenía una relación muy fuerte y especial con ella. Los hijos de mi bisabuela Marciana eran mariñeiros y en un naufragio se murieron cuatro en el mismo barco. La única hija que tenía, se murió de un ataque al corazón cuando se enteró. En Bouzas hay un dicho que dice «si Marciana no murió de pena, no muere nadie». Esa es la historia de mi familia. Soy consciente de mis raíces y de que esa resiliencia y fortaleza está en mi ADN. Mi abuelo Juan era cómico y no lo sabía porque eran pobres como las ratas. Era un tipo superoptimista que siempre sacaba risa de todo, hasta de las desgracias hacía comedia. Y yo soy cómica por todo lo que viví con él, estoy convencida. Es la herencia que me han dejado. Sé que ellos estarían ahora mismo superfelices de que sea yo la que dé ese pregón.

¿Qué le dijo su padre al conocer la noticia?

No para de llorar desde el día que se enteró, es un choromicas. Con cada logro que consigue cualquiera de sus hijos se emociona y llora. Yo ya le dije que no se pusiera cerca porque quiero hablar, no quiero llorar, pero a él me lo imagino llorando desde el principio hasta el final. Va a estar totalmente emocionado.

¿Qué puede adelantar del pregón?

Estoy entre la emoción, la ternura y la comedia. Yo soy cómica, voy a intentar meter comedia, pero me temo que en este caso me va a poder más la emoción porque esto me toca mucho la patata. Voy a contar la historia de mi familia y hablar de Bouzas. En la época de mi padre, los ricos convivían perfectamente con los pobres. Había comunidad, eran vecinos que se conocían todos y que se ayudaban los unos a los otros. Y eso se ha perdido, ojalá hubiese ahora esa misma comunidad. En un mundo que cada vez es más individual, recordar y reconocer lo que ellos fueron es maravilloso.

Aún quedan perfilar los últimos detalles entonces.

Sí, sí, aún queda.

Arantxa Treus, pregonera de las Fiestas de Bouzas 2026. / Vicente Martinez

¿Qué es lo que más le llama la atención este año del cartel de las fiestas?

El pregón. Es un sueño a cumplir y que voy a cumplir el viernes. Luego, la música de Tony Lomba y Juanjo Figueroa, que es mi hermano pequeño al que amo profundamente. Para mí es una noche perfecta.

¿Qué lugar de la villa marinera tiene un significado especial para usted?

La calle de Santa Ana, porque es dónde nacieron mis familiares.

Para los que se queden con más ganas de Arantxa Treus, ¿dónde pueden ir a verle?

'Los Monólogos de la Treus' vuelven en octubre. Los estoy perfilando ahora mismo y me han confirmado ya cómicos y cómicas maravillosas. El jueves 30 de julio estoy en Pontevedra, con el show 'Sobria y Serena', y el 23 de agosto estoy en Baiona, con mi monólogo 'Sexo débil… o carallo!'.