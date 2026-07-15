La alta tecnología se abre paso en Vigo con la nueva incubadora de Zona Franca: alumbrará proyectos sobre IA, ciberseguridad o «edge computing»

El sector tecnológico se ha convertido desde hace unos años en un pilar clave del mercado de trabajo de Vigo, orientado cada vez más hacia perfiles innovadores que precisan de un marco adecuado para seguir creciendo. Con ese objetivo, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo está liderando un proyecto con un presupuesto de 3,6 millones para poner en marcha la denominada incubadora de Alta Tecnología startTIC, yendo de la mano de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía y el centro tecnológico Gradiant dentro del proyecto «VgoTIC Global Hub».

El proyecto StartTIC será, además, mucho más que una simple incubadora, puesto que Zona Franca tiene prevista la compra de dos laboratorios punteros, uno de ciberseguridad y otro de 5G. El primero tiene como objetivo la integración de tecnologías relacionadas con la ciberseguridad de la industria 4.0 orientada a soluciones de computación confidencial en el entorno industrial, mientras que el de 5G proporcionará capacidades a aquellas empresas que decidan aplicar esa tecnología dentro de su planta de producción.

Gradiant, por su parte, se compromete a multiplicar las alternativas para los proyectos seleccionados al poner a su disposición su laboratorio de tecnologías cuánticas y fotónicas, que reduce el riesgo tecnológico y acelera el paso desde la investigación aplicada hasta la validación experimental. Ofrece, por tanto, su trayectoria en sensado y comunicaciones cuánticas, caracterización de chips fotónicos, radiofrecuencia, electrónica avanzada y simulación, etc.

La ubicación elegida para esta iniciativa es el antiguo complejo informático de Caixanova en López Mora, en manos ahora de Zona Franca, que ya ha iniciado la reforma integral del edificio que acogerá la incubadora para tenerlo listo en 2027, aunque no habrá que esperar hasta entonces para ver resultados, ya que está ya en marcha la primera edición de la iniciativa, para la que se han postulado 62 proyectos orientados a ámbitos estratégicos que aplican una amplia gama de tecnologías TIC, de los que serán seleccionados 30 por un comité de evaluación para sumergirse desde septiembre en un programa intensivo de seis meses en el parque empresarial de Bouzas, sede provisional de la incubadora hasta su traslado a López Mora.

En las iniciativas que buscan contar con tutorías personalizadas, asesoramiento tecnológico, sesiones de capacitación o acceso a infraestructuras avanzadas, sobresalen aquellas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial, tanto en su modalidad generativa (aquella que es capaz de crear contenidos a partir de instrucciones) como agéntica (la que puede razonar, planificar y tomar decisiones por sí misma), pero también destaca el uso de tecnologías de confianza y ciberseguridad o nuevas tendencias como el «edge computing», una tecnología llamada a revolucionar la forma de procesamiento y almacenamiento de datos en la red.

Aunque la mayoría de los proyectos presentados, un 89%, han llegado desde Galicia, también se han registrado propuestas de otros puntos de España y Portugal. Siete de cada diez solicitudes son de proyectos aún no constituidos como empresas que buscan abrirse paso en este mundo, mientras que el 29% restante son startups o sociedades ya creadas.

Edificio en rehabilitación en López Mora que albergará la incubadora. / Pedro Mina

Palanca de desarrollo

Los socios de esta incubadora han recibido un impulso imprescindible por parte de la Fundación Incyde, que ha gestionado la subvención con fondos europeos que cubre el 60% del presupuesto del proyecto y cuyo director general, Javier Collado, visitó este miércoles las obras del edificio de López Mora acompañado del delegado del consorcio, David Regades; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el presidente de la Cámara, José García Costas; y el gerente de Gradiant, Fernando Jiménez.

«StartTIC pasará a formar parte de la red más importante de incubadoras de Europa, que están creando empresas, empleo e inversión», anunció Javier Collado, reconociendo la capacidad de Vigo «para situarse en el contexto europeo como ciudad tecnológica y de innovación». Indicó, también, que los viveros de Zona Franca están jugando un papel clave como impulsor de proyectos innovadores en sectores como el aeroespacial.

Mientras, David Regades, subrayó el «salto referencial que dará Vigo con este proyecto, reforzándose como nodo tecnológico, y el ecosistema TIC gallego, además de ayudar a crear oportunidades y empleo de calidad». Puso en valor el rol jugado por los socios en esta andadura y las facilidades y apoyo del Concello de Vigo como «lanzadera de grandes proyectos».

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Por último, Abel Caballero recurrió a un paralelismo histórico para subrayar la importancia de este proyecto. «Primero fue el naval, después el automóvil y ahora la alta tecnología, que definirá los próximos 50 años de esta ciudad». Los tres destacaron también la importancia de la colaboración público-privada para el éxito de la iniciativa.