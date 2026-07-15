Política
Abel Caballero acusa a la Diputación de Pontevedra de «engañar» a Vigo: «¿Dónde están los 200 millones que nos corresponden?»
El presidente provincial, Luis López, cifró en 600 millones los movilizados en los últimos tres años en los concellos pontevedreses
Tras el acto de balance por los tres años de mandato protagonizado por el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, en el que cifró en 600 millones los movilizados en obras en los diferentes concellos de la provincia, llegaron las réplicas, en este caso del alcalde de Vigo, Abel Caballero, acusando al mandatario provincial de «engañar permanentemente» y exigiéndole aumentar significativamente las aportaciones que realiza a la ciudad olívica.
«La Diputación aseguró que movilizó obras por 600 millones. Teniendo en cuenta que Vigo es la tercera parte de la provincia, nos corresponderían 200. ¿Dónde están? Porque aquí no», señaló Caballero antes de recordar que la institución provincial recibe cada año para su financiación 85 millones correspondientes al peso que tiene Vigo por su población, lo que aprovecha para exigir un incremento del esfuerzo inversor.
«Nos están tomando el pelo. ¿Quién se quedó ese dinero? Están otra vez mintiendo y engañando, la Diputación es una gran mentira», finalizó el alcalde vigués.
Más allá de destacar esa cifra movilizada en obras, Luis López subrayó también la cercanía y la cooperación con los ayuntamientos como los principales sellos de su mandato, asegurando «haber cambiado para siempre» el funcionamiento de la institución.
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