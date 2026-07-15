Más de 60.000 personas participaron en las actividades de divulgación científica de la UVigo

Más de 60.000 personas de todas las edades, desde alumnos de 1º de Primaria hasta público adulto y familiar, participaron en las actividades de divulgación científica, ferias, charlas sobre la oferta académica o jornadas de puertas abiertas de la UVigo durante el año pasado. Según los datos de la Unidad de Cultura Científica e Innovación (UCC+i), la oferta virtual, que incluye pódcasts, vídeos, talleres formativos o artículos publicados en The Conversation, sumó 211.215 usuarios.

Las cifras son ligeramente inferiores a las de 2024, año en el que la financiación propia y ajena para estas actividades también fue mayor, un 27%, pero constatan la tendencia al alza de la institución en su acercamiento a la sociedad.

En general, las actividades que registraron mayor participación fueron las ferias, con un total de 36.798 asistentes, tanto jóvenes de distintas etapas educativas como público general. Y por detrás se sitúan charlas y conferencias como las impartidas cada año por investigadores de diferentes disciplinas durante el festival de divulgación científica Pint of Science o las del programa Elas Fan CienTec para inspirar vocaciones entre las alumnas con motivo del 11F, el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia. Durante el año pasado, todas ellas sumaron 12.623 personas.

En el informe de la UCC+I también destacan las jornadas de puertas abiertas en las que los centros de investigación, escuelas y facultades de los tres campus muestran el trabajo diario en sus laboratorios o las aplicaciones del conocimiento que generan. Registraron más de 4.600 asistentes.

El evento más exitoso en cuanto a público fue un año más el festival CinVigo, que organiza desde 2023 el Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina (Cinbio) y en el que más de 200 estudiantes de Secundaria y Bachillerato presentan sus proyectos científicos. Además de una feria en la que los alumnos explican sus propuestas a los ciudadanos, la iniciativa incluye numerosos talleres y actividades lúdicas para todas las edades. En 2025 sumó 35.000 asistentes.

La fuerte apuesta del Cinbio por la divulgación incluye además jornadas de puertas abiertas (Ciencia con C de Cinbio) que sumaron 350 asistentes de todas las edades, actividades con motivo del 11F para más de un centenar de estudiantes de diferentes niveles o el proyecto Nanotech, que busca acercar la nanociencia a los jóvenes gallegos y en el que participaron más de un millar de alumnos de ESO y Bachillerato.

Alumnos de primaria del colegio CEIP García Barbón, durane la visita a O Vao y Toralla dentro del proyecto «Paleo en el barrio». / Marta G. Brea

La conexión con la sociedad también forma parte del ADN del Centro de Investigación Mariña (CIM), que a lo largo del curso, además de charlas y talleres, lleva a cabo proyectos de ciencia ciudadana como Paleo en el barrio, que acerca la paleontología y la arqueología a escolares de Primaria con visitas a playas y yacimientos, o la recogida de muestras para Iberarenum, el primer banco de arena de playa de España. Desde hace unos años también lleva a cabo el programa ImpactArte, que fusiona arte, ciencia y cambio climático y que en 2025 sumó dos mil visitantes.

Por su parte, Cintecx y atlanTTic registraron más de un millar de asistentes a sus jornadas de puertas abiertas o charlas divulgativas y, entre las facultades y escuelas, destaca la de Ingeniería de Minas y Energía, que alcanzó los 7.637 usuarios presenciales a través de sus numerosas conferencias en institutos sobre las titulaciones que imparte, actividades para fomentar la presencia de la mujer en el ámbito tecnológico, visitas a sus laboratorios del campus y la organización de las olimpiadas de Geología y Energía.

Muchas de las actividades desarrolladas desde los centros cuentan con apoyo de la propia UCC+i, que además organiza cada año la G-Night (Noite das Persoas Investigadoras) desplegando un intenso programa de actividades en Vigo, Ourense y Pontevedra dirigidas a la ciudadanía en general. En 2025 alcanzaron los dos mil participantes.

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Desde la Unidad de Cultura Científica e Innovación también se impulsan charlas en Secundaria por el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia, con más de 4.000 participantes el año pasado, y muchos contenidos digitales como el Concurso de Youtubers, con 13.669 usuarios virtuales. La iniciativa Minutese, en la que los doctorandos explican su trabajo en vídeos de 60 segundos, registró 5.000 usuarios. Y los artículos firmados por investigadores de la UVigo en The Conversation despiertan gran interés. Algunos de los más leídos abordaron las extinciones a lo largo de la evolución de la Tierra, el mito del hijo favorito o los pesticidas.