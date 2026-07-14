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TRÁFICO

Vigo tira de pintura para «desbloquear» uno de sus cruces más problemáticos

La Concejalía de Tráfico persigue que los conductores no se queden parados en esta neurálgica intersección

Vista del cruce entre Gran Vía, Lepanto y Urzáiz, en el que se ha pintado una gran cuadrícula amarilla con líneas entrelazadas.

Vista del cruce entre Gran Vía, Lepanto y Urzáiz, en el que se ha pintado una gran cuadrícula amarilla con líneas entrelazadas. / Alberto Blanco

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Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

Vigo tira de pintura para evitar el bloqueo constante e intentar mejorar la circulación de vehículos en uno de los cruces más conflictivos de la ciudad: el nudo en el que confluyen Gran Vía, Urzáiz y Lepanto.

Esta intersección absorbe todo el tráfico descendente de Gran Vía, tanto de los vehículos que van de frente hacia Lepanto (autopista AP-9, Vialia y Alfonso XII); como de los que giran a la izquierda para ir hacia República Argentina y el parking de Urzáiz; y de los que van a la derecha para continuar por este último vial hacia Pizarro. A mayores, esta intersección tiene que soportar todo el tráfico que asciende por Urzáiz.

Los problemas en este cruce son constantes, particularmente en hora punta. Además, es una de las vías que más autobuses del transporte público soporta. Muchos conductores, tras abrir el semáforo, entran de lleno en la intersección cuando hay vehículos a punto de bloquearla. En ese momento quedan en medio del cruce y se convierten en un obstáculo mayor, ya que cuando el verde permite pasar a los coches que vienen de otra dirección se topan con el camino cerrado.

Para tratar de mitigar este problema, la Concejalía de Tráfico ha tirado de pintura en los últimos días para intentar solventar este problema. Todo el cruce entre Gran Vía, Urzáiz y Lepanto se ha dotado de la llamativa cuadrícula amarilla a rayas entrecruzadas que prohíbe detenerse en ella.

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Con esta medida el Concello pretende que los conductores vean claramente que no podrán quedarse parados sobre esas marcas viales. Por ello, y siempre que los pilotos lo respeten, esta neurálgica intersección debería, al menos, solucionar el problema de bloqueo que padece de forma recurrente.

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