Mundial 2026
El tráfico en Vigo y su área se detiene para seguir el España-Francia: así están las carreteras
Desde poco antes de las 21 horas y durante toda la primera parte las principales arterias de circulación desde y hacia Vigo redujeron notablemente la presencia de vehículos por el partido
El fútbol volvió a imponer una tregua sobre el asfalto vigués. El España-Francia detuvo este martes el tráfico en Vigo y su área desde los minutos previos al inicio del partido, con una caída evidente de la circulación en los principales accesos a la ciudad y en los corredores habituales de salida.
En una imagen que ha comenzado a ser habitual, la AP-9, la A-55, la A-52, la VG-20 o la AP-9V hacia el casco urbano ofrecieron durante buena parte de la primera mitad una imagen poco habitual: carriles despejados, rotondas sin tensión y accesos sin las retenciones que marcan cualquier jornada ordinaria.
El efecto Mundial se notó también en puntos especialmente sensibles de la movilidad viguesa. El puente de Rande, termómetro diario del tráfico metropolitano, presentó una circulación mucho más ligera de lo habitual, al igual que el entorno de Isaac Peral, la entrada hacia Vialia, la Avenida de Castelao en Coia, Plaza de España, Beiramar o los accesos desde Teis y Puxeiros.
Ni siquiera el gol de penalti de Oyarzábal, en el minuto 20, alteró el silencio reinante en muchas de esas vías, convertidas por un rato en escenario secundario de una ciudad pendiente del televisor.
El tanto, eso sí, se escuchó —y mucho— donde había que escucharlo. Las pantallas gigantes instaladas en Castrelos y en la Praza da Estrela concentraron buena parte del ambiente futbolero de la tarde, con cientos de aficionados siguiendo el duelo ante Francia y celebrando el 1-0 como si el partido se jugase a unos metros. Mientras tanto, el tráfico seguía bajo mínimos en buena parte del área, desde los accesos a la autopista hasta las conexiones con O Morrazo y el sur de la provincia.
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