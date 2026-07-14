Una ruta de «Romería» para descubrir el Vigo que conmovió a Cannes
El Concello estrena un itinerario para seguir los pasos de la película de Carla Simón a través de las localizaciones del rodaje
Vigo apunta al turismo cultural con una nueva ruta urbana. El Concello lanza un itinerario para descubrir la ciudad olívica a través de las localizaciones de la película «Romería», de la directora catalana Carla Simón.
El recorrido llevará a visitantes y cinéfilos desde el Casco Vello al Puerto Deportivo, pasando por Bouzas, playas como las de Tombo do Gato y A Fonte, e invita además a desplazarse hasta las Islas Cíes y a la Isla de Toralla, ambas escenarios clave para la trama de «Romería».
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado esta ruta que se suma a otros recorridos dedicados al cine hecho en Vigo, con títulos como «Los lunes al sol», «Toro», «Lena» o series como «Un asunto privado», «La Unidad» y «Agua seca». «Es una nueva forma de entender Vigo, de acercarse a Vigo, de vivir Vigo, a través de esta ruta», apuntó el alcalde.
Un recorrido para sumergirse en la Vigo de «Romería»
El Concello ha editado un folleto —disponible en gallego, castellano e inglés— en el que el visitante podrá encontrar las principales localizaciones, acompañado de imágenes y materiales facilitados por Elástica Films, productora de la película y colaboradora en la edición del documento.
El alcalde agradeció esta colaboración y aprovechó para recordar el extenso alcance internacional del film: «Acaba de estrenarse en Estados Unidos y estuvo en tantos y tantos países». «Una película de gran éxito y Vigo recorriendo el mundo con ella», sentenció.
El film de 2025, proyectado en el Festival de Cannes y preseleccionado para los Oscar, cierra la trilogía familiar de la directora junto a las películas «Verano 1993» (2017) y «Alcarràs» (2022). En el circuito nacional logró seis nominaciones para los Premios Goya y otras tantas en los Premios Feroz.
Puedes consultar la ruta en la App Vigo —donde además podrás disfrutar de material fotográfico y vídeos de la película en cada una de las localizaciones— o descargando el itinerario en este enlace.
- Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
- Así será la revolución que vivirá el frente litoral de Vigo en Teis: alquileres «tasados» durante 75 años, calidad arquitectónica, vida comercial, grandes dotaciones públicas y un bosque
- El doble crimen de la calle Oporto de Vigo cumple 20 años con el asesino en semilibertad
- Valença estudia trasladar la estación del AVE Vigo-Oporto a las afueras de la villa fronteriza
- Condenan a un vecino de Vigo a abandonar la vivienda por las continuas molestias al resto de la comunidad
- Víctor Fernández, afectado por la prohibición del Concello de Vigo: «Sin conciertos en mis chiringuitos tendré que despedir a gente»
- Inversores compran tres edificios en el centro de Vigo para dedicarlos a pisos turísticos
- Condenan al Sergas por la extirpación «a ciegas» del útero a una joven de 33 años en Vigo