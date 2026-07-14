Las reservas en los embalses de Vigo y área siguen cayendo: Baiona, ya casi a la mitad de su capacidad

Las reservas de agua en los embalses que abastecen a Vigo y varios concellos del área metropolitana continúan a la baja una semana más, según se desprende del último boletín que acaba de publicar Augas de Galicia que ofrece la foto fija al inicio de cada semana. Ya en situación de prealerta por sequía desde principios de mes, una declaración que llegó este año con un mes de antelación respecto a lo sucedido en 2025, la presa de Eiras estaba este lunes ligeramente por debajo del 84% de su capacidad, lo que supone que las reservas han disminuido algo más de tres puntos porcentuales en siete días.

Los niveles de Eiras continúan estando, por tanto, en cantidades muy por debajo de los años en los que la alerta mantuvo en tensión a la ciudad olívica hasta bien entrado el otoño, como se ha encargado de repetir en los últimos días el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que casi a diario insiste en la necesidad de que se active un consumo responsable del agua, prohibiéndose los baldeos o el llenado de piscinas y cerrándose las duchas de las playas.

No es Eiras, sin embargo, el embalse del área viguesa que está en una peor situación a estas alturas de julio, dado que la presa de Baíña, de la que se nutre Baiona, está ya acercándose a la frontera del 50% de ocupación, quedando este lunes la ocupación del embalse en un 55%, según recoge el boletín hidrológico de Augas de Galicia, reflejando una caída en una semana de nueve puntos porcentuales. Por su parte, Zamáns afronta la segunda mitad de mes a un nivel del 76,7%, con una disminución en este período de cinco puntos.

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Los datos han llevado a Caballero a insistir a la Xunta en la necesidad de construir una nueva presa aguas arriba de Eiras, convencido de que así se solucionarían todos los posibles problemas derivados de la falta de precipitaciones. Las previsiones meteorológicas, además, no auguran episodios de lluvia durante los próximos días, por lo que todo apunta a que, salvo cambios inesperados, este julio será uno de los más secos que se recuerden.