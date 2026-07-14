El Puerto de Vigo pide retrasar más la aplicación de la tasa turística a los cruceros: «Las escalas ya estaban negociadas»

Aunque todavía no ha entrado en vigor, la creación de una tasa turística en Vigo ha levantado desde su planteamiento inicial en verano de 2025 cierta controversia en algunos sectores, como la Federación Provincial de Turismo y Hostelería de Pontevedra o la Autoridad Portuaria de Vigo, que a diferencia de la Asociación de Hoteles de Vigo, rechazan la implementación de este nuevo impuesto en la ciudad olívica. En Praza da Estrela, su presidente, Carlos Botana, no se rinde y busca seguir reduciendo el impacto de la medida al plantear ahora una moratoria para el tráfico de cruceros durante todo el año que viene, ampliando el plazo establecido en el texto aprobado en pleno del 1 de julio de 2027.

Y es que la norma elaborada por el gobierno municipal, que ha salvado ya prácticamente todos los trámites administrativos para que esté operativa, establece en una de sus disposiciones transitorias que los cruceristas no deberían pagar la tasa municipal hasta el 1 de julio de 2027, cuando el impuesto empiece a cargarse en el resto de alojamientos (hoteles, pensiones, albergues, apartamentos y viviendas de uso turístico) desde el 1 de octubre. Según recoge la ordenanza, cada crucerista abonará por día 1,09 euros como tasa turística.

«Lo que vamos a solicitar es que en vez de en julio, no se aplique durante todo el año que viene. ¿Por qué? Porque lo que hemos negociado con las navieras para las escalas de 2027, que serán entre 140 y 150, se habló sin que existiera nada de esa tasa turística y es importante que estas operadoras vean que hay cierta coherencia entre las administraciones», explica el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, sobre las razones que han llevado al organismo a plantear esta solicitud durante el período de alegaciones abierto tras la aprobación definitiva de la ordenanza en el salón de plenos del Concello, que terminaba este martes.

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Incide el máximo responsable del Puerto de Vigo en que la tasa turística es una herramienta «que no gusta a las navieras, al interpretarla no por la parte económica, que también es importante, sino porque perciben que se les ve como un problema». En este sentido, indica Botana que «es muy difícil entender que un crucerista que no baje del barco o que sale a dar una vuelta y no pernocta tenga que pagar una tasa». Lo equipara a un turista que pasa el día en la ciudad sin contratar una noche en un hotel u otro tipo de alojamiento y, aunque asume que será una realidad, confía en retrasarlo lo máximo posible: «No debería haberla, pero bueno, las reglas del juego son las que son y tenemos que jugar con ellas».